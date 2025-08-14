balonmano
Rodrigo Corrales volverá a defender la portería del París Saint Germain
El club francés hizo oficial su fichaje para la próxima temporada | Este año seguirá en Hungría
REDACCIÓN
Rodrigo Corrales, portero cangués de 34 años, seguirá esta temporada en el Veszprém húngaro para regresar el próximo verano al conjunto parisino, en el que ya militó entre 2017 y 2020.
Seis años después, Rodrigo Corrales regresará a la capital francesa. El portero gallego firmó un contrato de dos años, que comienza en la temporada 2026-2027 y finaliza en junio de 2028. El ‘Hispano’ llegó al PSG en 2017 y se fue tres años después tras ganar tres títulos consecutivos de la liga francesa, una Copa de Francia y dos Copas de la Liga.
Corrales dejó con apenas 14 años el BM Cangas de su localidad natal para formarse en el Barça. Luego jugaría dos años en el BM. Huesca y tres en el Wisła Płock polaco antes de recalar en el PSG, club que abandonó para defender la portería del Veszprém húngaro, en el que milita desde 2020. Corrales debutó en 2014 con la selección española, con la que ha sumado 134 partidos, dos bronces olímpicos, dos bronces mundiales y dos oros europeos. Con el Veszprém ganó en Mundial de Clubes en 2024. «Es un portero experimentado que ya ha demostrado su valía en París y a nivel internacional», declaró Thierry Omeyer, director general del PSG y legendario meta francés, en la página web del club . «Su regreso refuerza nuestra plantilla y estamos convencidos de que desempeñará un papel decisivo dentro del equipo y en las distintas competiciones», añadió. Corrales, por su parte, afirmó que está «deseoso de volver al club para ver a la afición, al cuerpo técnico y a sus compañeros, y contribuir plenamente a las ambiciones del equipo».
