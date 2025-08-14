La Regata Rías Baixas suelta amarras

Arranca el Rías, sin duda la regata de cruceros más apasionante del calendario gallego, también del luso y principal del calendario estatal por volumen y calidad de la flota, bajo la organización del Real Club Náutico de Vigo.

A las 13 horas de hoy -horario válido también para el resto de jornadas- está convocada la flota, 41 unidades en competición y cuatro de concentración -fuera de competición-, para la salida de la primera etapa, Vigo-Portonovo. Será un recorrido novedoso pues en la Ría de Pontevedra han sido tradicionalmente Aguete, Sanxenxo y Combarro los puertos de llegada de la Regata Rías Baixas, que este verano vuelve a formato de cuatro etapas, el elegido por el Náutico entre 2013 y 2020. De hecho, Combarro iba a ser el primer puerto de recalada, pero finalmente una cuestión ajena al Náutico llevó al cambio, “que supone una oportunidad de visitar Portonovo”, apuntó “Tone” Pérez, presidente del Náutico

Novedad de última hora ha sido la inscripción, entre los “pura sangre”, del Schlüssel von Bremen (La llave de Bremen), un RM 1380, diseño de Marc Lombard y botado en La Rochelle en abril del pasado año, aunque su serie fue ideada en 2018. Con 13,36 metros de eslora y patroneado por Michael Walter Herm Rapp, su participación abre nuevas incógnitas para el grupo de favoritos, al igual que el luso Mad Max de Pedro Xavier. Porque el barco alemán, de un club con filosofía de escuela, ya ha participado en la Fastnet Race.

Tone Pérez, en la apertura del evento y del “village” en la explanada del edificio de Vela, dejó clara la calidad de un evento que discurre por “unas rías espectaculares”, mientras que el alcalde, Abel Caballero, recalcó que es “una prueba de dureza excepcional”, conocedor de encalmadas, neblinas y una meteorología sorprendente. El acto contó con el apoyo de Xunta (Daniel Benavides) y Real Federación Gallega de Vela (Viviana García), que aplaudieron que la prueba “trascienda al evento deportivo”.

Cuatro etapas (Vigo-Portonovo, Portonovo-A Pobra, A Pobra-Vigo y Vigo-Cíes-Vigo, circunnavegando las islas) prometen batalla campal sin margen para el error. El Abril Xove, con Alejandro Pérez-Canal y la experiencia de Ramón Ojea, también entra en el grupo de favoritos porque navegarán en el Red Devil, el antiguo barco aceitero -un First 44.7 de 13,35 metros-. “El parte da vientos flojos, vamos a sufrir”, reconoce Luis Pérez Canal (Aceites Abril), que con esos datos da un punto por encima a su directo rival, el Magical. Precisamente este año está asegurado un nuevo campeón entre los ORC 0-3 al no participar el Salaño Dos.