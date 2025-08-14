Los penaltis caen del lado del Arosa

El Arosa rompe los pronósticos y será equipo de semifinales de la Copa RFEF en su fase autonómica después de apear al Coruxo en la tanda de penaltis. Curiosamente el fallo en el golpeo del portero vigués Esteban en el sexto intento de la tanda dio el pase a los de Gonza Fernández.

Antes del desenlace fueron los visitantes los que asumieron el peso del juego, pero pronto cambiaron las tornas. Los vilagarcianos avisaron primero por medio de Palmás, quien vio como también el era anulado un gol por fuera de juego previo de Martín Diz. También a los de Javier Fernández le privaron de un tanto por la misma ilegalidad.

Ya en la segunda parte, volvieron a ser los locales los que avisaron, pero el disparo de Gabri Palmás se fue demasiado cruzado en medio de esa fase de dominio de un Arosa que para se acomplejó ante un rival de superior categoría. Entre cambios y pausas, ya se trataba de no perder, más que de ganar. Y eso que el Coruxo tuvo un disparo al poste de Hugo Rodríguez tras robar un balón en la fase de iniciación de los de A Lomba.

También el Arosa tuvo la opción de evitar la suerte de los once metros sobre el pitido final, pero Seijo no aprovechó una clara acción en forma de asistencia de Juan Diego. Al final, el pasaporte a las semifinales se contrastó en un derechazo del portero vigués que se fue al cielo. El Boiro será el siguiente escollo a superar.

Ficha del partido

0-0

AROSA: Manu Figueroa (Chema, min. 46); Carlos Torrado (Iván Varela, min. 71), Tapha (Pacheco, min. 59), Samu Santos (Edgar, min. 59), Luis Castro (Juan Diego, min. 71); Remeseiro (Sindo, min. 69), Concheiro (Javi Rey, min. 69); Martín Diz (Yeray, min. 71), Rivera (Iñaki, min. 59), Lombao (Álex Rey, min. 59); Gabri Palmás (Seijo, min 59).

CORUXO: Esteban; Nacho Fariña, Carlos Alonso (Santos, min. 46), Álvaro Fernández, Xavi Cidre (Naveira, min. 79); Rares (Breo Sío, min. 79), Guille Pinín (Roque, min. 46); Mateo Gandarillas (Yago Insua, min. 46), David Añón (Hugo Rodríguez, min. 46), Dani Rosas (Gonçalves, min. 79); Hugo Losada (Javi González, min. 46).

Árbitro: Gómez Cerqueiro. Expulsó con roja directa al visitante Breo Sío en el minuto 90. Amarilla a Gabri Palmás, Luis Castro, Carlos Torrado y Yeray por los locales y a Mateo Gandarillas, Carlos Alonso, Santos, Hugo Rodríguez y Rares por los visitantes.