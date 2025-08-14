Bernabé Costas, Berni, señala hacia el cielo, más allá del techo de Navia. Sobre su mano derecha, el trofeo de la Challenge Cup. El gondomareño dedica esa gloria a Pablo Beiro, fallecido dos años antes. Es una de las imágenes icónicas del deporte vigués, que nadie repetirá. Ya no por Berni, retirado definitivamente del baloncesto en silla y hoy dedicado al pádel adaptado. Tampoco podrá Agustín Alejos, que le heredó el brazalete y tendrá que emigrar para proseguir su carrera. Son los dos últimos capitanes del Amfiv, ambos olímpicos, varados en la pena de la desaparición del equipo. «Estamos en shock», resume Berni.

Bernabé Costas y Agustín Alejos, en sus inicios. | FDV

Pablo Beiro fundó un refugio a la vez que un club. En ese regazo se cobijó Berni, aquel niño tronchado por la polio que actuaba como portero sobre sus muletas en los descampados de Vincios. «El Amfiv fue la madre que me dio a nacer a nivel deportivo, que me formó como persona. Me abrió la puerta a tener una vida normal, dentro de mis limitaciones. Ahí me enseñaron los valores que hoy intento inculcar a mi hijo y a todos los que se cruzan en mi camino», destaca.

Capitanes varados en la pena

Enrolado en la escuadra desde finales de siglo, ya brillaba Berni en el Amfiv que en 2002 regresó a División de Honor –la primera experiencia había sido efímera– para instalarse entre los grandes. Sólo durante cuatro temporadas se ausentaría este dinámico e inteligente clase 2’5, cuando militó en el Barça. «Conté con el apoyo de Pablo. Él sabía que volvería más formado», agradece.

El propio Pablo, en Barcelona 92, había inaugurado una estirpe olímpica que Berni Costas prolongaría en Londres 2012; después, también Alejos, David Mouriz –subcampeones en Río–, Manu Lorenzo y Vicky Alonso. Y aún podría aspirar a ello Julio Vilas, fijo en las últimas convocatorias de Abraham Carrión con la selección. Por el equipo, en sus orígenes, pasó Chano Rodríguez, el multimedallista nadador, y por la cantera, Martín de la Puente, que tan provechosamente se ha decantado por el tenis. «Los de casa han marcado una época dentro del baloncesto en silla nacional e internacional», se enorgullece Berni. «Tenemos que estar orgullosos de haber llevado el escudo del Amfiv».

El Amfiv ha competido con los adversarios más poderosos. Los ha amenazado en las Copas del Rey. Y culminó ese empeño aquel 1 de mayo de 2017. «Poder dedicarle el trofeo a Pablo como capitán es algo que me llevo de recuerdo», se emociona. «Hicimos historia para el deporte vigués y la hemos estado haciendo hasta que hemos tenido que renunciar».

Berni entiende la decisión. «Estamos muy jodidos, pero Chechu –José Antonio Beiro, sobrino de Pablo, el actual presidente– llevaba tres años bastante cansado. Íbamos siempre apurados de presupuesto. El baloncesto en silla es hoy por hoy un deporte profesional. La liga es mucho más competitiva. Las cuantías se disparan, igual que la inflación. Cuando ya arrastras tanto hacer números, tener que tirar del peto... Es triste». Y denuncia: «Mientras no cambie la mentalidad de las instituciones públicas y privadas...».

Berni se retiró justo después de la Challenge. Reaparecería en un par de ocasiones –2019, 2021–, a ayudar en los partidos de casa. Pero sin discutirle la sucesión a Agustín Alejos; otro niño de Pablo Beiro, nacido sin el gemelo de la pierna izquierda. Un profesional prestigioso, estrella del Amfiv y de la Superliga, que también ha jugado en Italia y Australia, donde precisamente le ha cogido el colapso. «Es una pena. Obviamente llevábamos mucho tiempo advirtiendo que era un milagro lo que estábamos consiguiendo, con rivales que nos cuadruplicaban el presupuesto. De tanto decirlo no se nos creía. No conseguimos que la gente se diese cuenta. Los acostumbramos mal y ahora ocurre esto», evalúa.

Lo sucedido trunca sus planes. Le restan las prácticas en sus estudios de gestión administrativa. A partir del próximo año pensaba combinar en Vigo baloncesto y oficio. «Desafortunadamente aún sigo viviendo del baloncesto. También tengo alguna propuesta del extranjero, pero mi prioridad es quedarme en España», revela. «Es una pena dejar mi ciudad, mi hogar, mi familia; no sólo de sangre, sino la del Amfiv. Pero hay que adaptarse y seguir luchando. Es lo que siempre decía Pablo».

Nada le reprochan a la directiva. «Chapó por Chechu. Ser presidente de un club de alto nivel implica mucho sacrificio personal. Seguro que ha hecho lo imposible por mantener al equipo», intuye Berni. «Sólo pedía lo necesario para poder salir. Todos estamos muy orgullosos de él; Pablo lo estaría».

José Antonio Beiro ha aclarado que el club sigue existiendo. Se centrará en las escuelas deportivas y en la labor social. «Es cierto que esa es la esencia del Amfiv, como dice Chechu. Nuestro lema es ‘la integración a través del deporte’. El primer equipo era simplemente un espejo», conviene Agustín. Berni,que ayudará con las escuelas, lo considera «un proceso de reciclaje».

La desaparicion del escenario de la élite, con todo, amarga. Berni menciona: «Ha pasado con otros equipos de Vigo, cuyo nombre hemos llevado por España y Europa. No es justo. No se ha valorado el esfuerzo. Pero nos vamos con la cabeza alta».