Tenis

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

El castellonense cae en tercera ronda en dos sets (7-6, 6-3)

Roberto Bautista.

Roberto Bautista. / EP

EFE

Nueva York

El español Roberto Bautista se despidió este miércoles del ATP 1.000 de Cincinnati al perder frente al estadounidense Ben Shelton por 7-6(3) y 6-3 en una hora y 49 minutos y tras un partido de tercera ronda marcado por la lluvia de principio a fin.

Este encuentro se tenía que haber jugado el martes por la noche pero una tormenta en Cincinnati impidió que Bautista y Shelton pudieran saltar a la pista.

Tampoco este miércoles se escaparon del agua, ya que tras casi una hora de partido con 7-6(3) y 1-2 en el marcador tuvieron que irse al vestuario durante casi tres horas por la lluvia.

Finalmente, Shelton, número 6 del mundo y campeón la semana pasada en al ATP 1.000 de Toronto, se impuso a Bautista (n.53) para extender su gran gira de pista dura por Norteamérica (llegó a semifinales del ATP 500 de Washington).

De 22 años, Shelton se enfrentará en octavos con el checo Jiri Lehecka (n.26).

Por otro lado, esta derrota deja a Carlos Alcaraz (n.2) como el último representante masculino de España en Cincinnati. Bautista, asimismo, no pudo conseguir el triunfo número 100 en un torneo ATP 1.000 de su carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
  2. Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
  3. Se restablece la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras 5 horas pausada por las llamas en Ourense
  4. Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
  5. Cara y cruz de la playa de As Pipas
  6. Santiago Pérez, párroco de Betanzos, sustituye a Severo Lobato en Cangas
  7. Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
  8. «En estado muy grave» uno de los tres brigadistas heridos en los incendios de Oímbra, de 18 años: han sido trasladados a Quemados de A Coruña

La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

La UEFA manda un mensaje a Israel: "Dejad de matar niños, dejad de matar civiles"

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

Bautista se topa con Shelton y la lluvia en Cincinnati

Casas destruidas, numerosos desalojos y miles de hectáreas arrasadas en Ourense: «Parece unha guerra»

Casas destruidas, numerosos desalojos y miles de hectáreas arrasadas en Ourense: «Parece unha guerra»

Los que nadie vio venir: jugadores clave que deciden LALIGA FANTASY

Los que nadie vio venir: jugadores clave que deciden LALIGA FANTASY

Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro

Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro

El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

El PSG se levanta del ataúd para ganar la Supercopa de Europa en los penaltis

Muere el socialista José Antonio Marín Rite, primer alcalde de Huelva tras el franquismo

Muere el socialista José Antonio Marín Rite, primer alcalde de Huelva tras el franquismo

Muere un niño de 11 años tres días después de perder el conocimiento en una piscina de Bilbao

Muere un niño de 11 años tres días después de perder el conocimiento en una piscina de Bilbao
Tracking Pixel Contents