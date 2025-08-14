Aranai Martínez se despide del torneo con buena imagen

El W35 Torneo Internacional Femenino Cidade de Vigo, que reparte 35.000 dólares en premios, se ha quedado sin la tenista que ejercía la representación local. Aranai Martínez no pudo superar la barrera de los dieciseisavos de final en las pistas del Mercantil, que tan bien conoce, aunque planteó una dura batalla a Carmen López. De hecho, la valenciana sólo pudo resolver el primer set con un último «break» que evitó el desempate (7-5). En el segundo set sí fue más superior que la olívica (6-2).

Ayer se completaron los dieciseisavos de final y hoy se disputarán de forma íntegra los octavos, con los siguientes enfrentamientos a partir de las 11:00: Bassols-Rey, Berecoechea-Ferlito, Falei-López, Valdmannova-Esquiva, Lee-Voloshchuk, Martínez Vaquero-Iatcenko, Álvarez Sande-Helgo y Micic-Murta.