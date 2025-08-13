El Vigo, satisfecho de su papel en O Marisquiño

El Vigo 3x3 se muestra satisfecho en el balance de su participación en O Marisquiño. El equipo femenino ya había debutado en 2024 y ha vuelto a llegar a cuartos de final. Cayó 16-11 contra el Valladolid, que después se proclamaría campeón. El presidente del club, Luis Guimeráns, ‘Guime’, destaca «el buen juego colectivo para el deleite de los allí presentes. Estoy orgulloso de estas chicas». Jugadron María Lago, Nena Trajchevska, Carla Fernández y Cris Freire.

El equipo masculino, por su parte, debutaba y perdió sus dos partidos: 21-18 ante el Loriguilla y 18-12 ante el Guipuzkoa. «Ha sido una buena experiencia en la edición de mayor nivel», valora Guime. Jugaron David Guerra, Alejandro Iglesias, Manu Varela y Javier Domínguez.