Doble cita en A Sangriña para el Mecalia Guardés

El Mecalia Guardés continúa su agosto lleno de balonmano con un fin de semana donde hará de anfitrión por partida doble. Este viernes y sábado 15 y 16 de agosto, A Sangriña acogerá dos citas muy especiales para la afición guardesa: el tradicional Trofeo Festas do Monte y el primer partido Memorial Juan Rodríguez Pérez, respectivamente. Ambos serán a las 20:30 horas de cada jornada y con entrada totalmente gratuita.

En primer lugar, este viernes 15 de agosto el pabellón guardés celebrará el esperado Trofeo Festas do Monte, una de las citas amistosas clásicas de la pretemporada del Mecalia. Este año, apenas una semana después de los días grandes de las conocidas fiestas locales a las que debe su nombre, el evento reunirá al Guardés con el vecino Académia de Andebol São Pedro do Sul a las 20:30 horas.

Una persona capital

Pero la fecha más especial de este fin de semana, y la que supone la principal novedad de la pretemporada miñota, es el partido homenaje Memorial Juan Rodríguez Pérez que tendrá lugar el sábado 16 también a las 20.30 horas, y que en este caso medirá al Guardés ante su conocido rival Super Amara Bera Bera. Será la ocasión perfecta para disfrutar del mejor balonmano a la vez que se recuerda el legado de una de las personalidades más importantes en la historia del club miñoto y directamente responsable del gran momento que vive ahora, justo un año después de su fallecimiento. En colaboración con el Concello de A Guarda, además, también se colocará una placa en el pabellón en memoria de Juan.

La semana pasada, tras caer en los 7 metros del desempate en la semifinal ante el Rocasa Gran Canaria y vencer después con holgura al ABC Braga, las de Ana Seabra se hicieron con el tercer puesto en el II Torneo Memorial Julio Gilsanz de O Porriño. Los de este fin de semana, por su parte, serán los únicos partidos que el Guardés viva na casa durante su pretemporada. A continuación restará únicamente el Summer Bag de Villacelama (22 y 23 de agosto) y la final de la Supercopa de Galicia (7 de septiembre en Vilagarcía de Arousa), encadenándose ya el calendario con el inicio liguero, que el Guardés prevé para el 30 de agosto en Lanzarote.

Nueva coordinadora de la base

La base del Mecalia Guardés ya conoce a su nueva coordinadora. Lucía Cruces recogerá el testigo de Fabio Lima. Cruces asume el cargo en el que será su tercer año en el seno del club. La técnica se incorporó en 2023 procedente del Clube Balonmán Tui, asumiendo la dirección del equipo cadete. Al año siguiente pasó a ser la entrenadora de la categoría Infantil, además de colaborar como miembro invitado del cuerpo técnico de los equipos juvenil, cadete, alevín mixto y alevín femenino.

La tudense ha podido conocer a fondo la cantera guardesa y también ha formado parte de ella, ya que en estas dos temporadas compaginó sus labores técnicas con el juego en la plantilla del equipo sénior territorial, tarea que dejará de lado para centrarse en su nuevo puesto de coordinadora y entrenar a los equipos cadete B y juvenil. Una de las novedades en la próxima temporada será la creación de un segundo equipo cadete.