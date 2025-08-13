La Regata Rías Baixas mantiene una legión de fieles

Tripulación inscrita, tripulación que regresa al año siguiente. Así es la Regata Rías Baixas, una referencia nacional para la vela pesada. “Queremos recuperar la regata festiva”, dijo el directivo Paco Riveras en A Pobra do Caramiñal. Y será como dice porque no solo de los pura sangre vive esta sexagenaria competición a la que las arrugas le sientan bien.

La quinta edición desde la pandemia promete. No hay Rías sin sorpresa. Y de las 42 unidades finalmente confirmadas por el Real Club Náutico de Vigo, organizador de la prueba por etapas, dieciséis no se han perdido ninguna de las cuatro anteriores. Fidelidad absoluta.

El Deep Blue. / RCNV

De esos incondicionales se ha caído respecto a 2024 un solo velero, La Burla Negra (Juan José Martínez CN Castrelo de Miño), pero continúan sumando ediciones en fila del Rías Baixas unidades del Náutico vigués (Aceites Abril, Magical, Deep Blue 2.1 o Sailway), Club Náutico Cabanas (Elekomambo), Club Windsurf Marea (Ozosana), Real Club de Mar de Aguete (Maracaná), Real Club Náutico de Rodeira (Balea Dous) o del CD Alagua (Ronáutica Marinas) en lo que se refiere a la flota que pelea por los títulos ORC.

Siete barcos clásicos

Y no son los únicos que repiten una y otra vez. En la clase Open, por la que Riveras, responsable de Vela, ha sacado pecho pues forma parte de la historia de la prueba, figuran siete barcos tan clásicos y queridos como el Portu 3 (Antonio Tena), el Berlinguiño II (Andrés Campos, RCN Sanxenxo), Salseiro (Manuel Blanco, RCN Coruña), el luso Javitudo (Pedro Barbosa), Aldán (Santiago Bolíbar, Comisión Naval de Regatas de Marín), Villano (Luis Bodelón, RCN Ribadeo) o el Sampaio Uno (José Pérez, CN Rianxo). Todos forman parte de la historia del Rías.

Precisamente a sus leyendas se unen en esta edición otras opciones. La Batalla de las tres rías incorpora este año al Mad Max portugués (Pedro Xavier), un Grand Soleil 44 de 2002 y 13 metros de eslora. Además, regatistas forjados en el 420 y en Optimist -del Náutico, del Marítimo y de otros clubes-, con Alejandro Pérez-Canal (Marítimo de Canido) a la caña y la experiencia de Ramón Ojea (RCN Vigo), advierten de que van a dar la batalla con el Abril Xove.