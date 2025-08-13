El Vila de Vigo ve la luz

El variado tejido del atletismo olívico ha añadido un nuevo club. El Vila de Vigo ya posee estatutos y directiva. Se ha inscrito en los registros de la Federación Gallega. Se han diseñado sus símbolos y se han escogido sus prendas. Cuenta con entrenadores, Fito Fernández y Pablo Figueroa. También con un amplio listado de atletas, alrededor de ochenta, aunque hasta el 31 de diciembre seguirán compitiendo como miembros del CSCR Beade. Porque el Vila de Vigo nace con deportistas procedentes de la entidad parroquial. Un proceso «doloroso», reconoce Fito.

Resultará de hecho complicado disociar sus nombres. Fito estuvo en el origen de todo. Él y su entrenador, Hipólito Sousa, se reunieron un día de 1984 con el presidente del Centro Social, Cultural e Recreativo de Beade, Celso Rivas. Le propusieron que la entidad asumiese la tarea de prolongar un recorrido atlético que para los niños de la barriada concluía a edad temprana en el Colegio Coutada. Sousa aceptó.

Diseño de las equipaciones del Vila de Vigo. / Cedida

Cuatro décadas han pasado desde aquel acuerdo. Fito se ausentó durante algunos años, pero regresó en 2008, a ayudar en tiempo de penurias. Y la consolidación de la sección ha sido constante desde entonces. En este 2025 han gestionado 105 licencias entre jóvenes y veteranos, con el mediofondista Xoel Martínez, triple campeón de España (cross, pista cubierta, aire libre) como joya de la corona.

Propuestas rechazadas

La campaña, sin embargo, ya se ha desarrollado en un clima de discrepancia.En noviembre, Fito y Pablo Figueroa, asumiendo que el crecimiento del Beade iba a proseguir «de forma exponencial», le realizaron a la directiva del CSCR Beade una serie de propuestas para «mejorar el funcionamiento». Revela Fito la respuesta que se les dio entre enero y febrero: «No nos aceptaron ninguna».

–Si aquí no nos dejan hacer las cosas como nos gusta, tendremos que crear un club nuevo –reflexionaron.

Atemperados ciertos acaloramientos, los dos entrenadores se centraron en el trabajo con sus pupilos y en cumplir los compromisos competitivos. Pero de alguna manera latía, conforme se aproximaba el verano, la certeza de que el divorcio era inminente. Hace 15 días, después de la participación de Xoel Franco en el Campeonato de España Sub 16 celebrado en Gijón, Fito comunicó al CSCR Beade su decisión. Figueroa había anticipado su marcha el mes anterior. Y el proyecto que habían ido confeccionado en sus conversaciones se ha puesto en marcha.

Fito, con Xoel Franco. / Marta G. Brea

Muchos atletas que militaban en el Beade y sus padres, en el caso de los jóvenes, han decidido embarcarse en esta aventura. Han apalabrado alrededor de ochenta y en el caso de las familias, el compromiso se ha concretado con su pertenencia a la directiva. La preside Elena de Francisco. Fito admite de buen humor, respecto al nombre de la nueva entidad: «Fue entre la gente de la junta y Pablo. Yo di dos o tres ideas , pero se quedaron con este. Me parece bien».

Recluta abierta

En el Vila de Vigo han abierto la recluta (atleticaviladevigo@gmail.com, teléfonos 677 27 86 73 y 617521582). «Estamos abiertos a cualquier chaval», anuncia. Fito y Figueroa mantendrán sus rutinas, que incluyen tres días de entrenamiento a la semana en Castrelos y dos en las pistas de Balaídos.

También se han recabado los apoyos de «16 o 17» firmas colaboradoras. «Mucha gente nos ayuda. La cosa parece que arranca bien», estima Fito, ciertamente «ilusionado» aunque no esconde que aún le sangra la herida del Beade. «Me fastidió mucho. Fui, como quien dice, el fundador. Llevaba toda la vida allí». Y esa vida es un patrimonio que le pertenece.