El corazón roto del Amfiv

La plantilla del Amfiv, aunque con los efectivos justos, como siempre en las últimas temporadas, estaba confeccionada. La renuncia a la Superliga BSR también se ha acelerado para que los jugadores puedan reacomodarse. Pero los canteranos afrontan un trauma emocional a la vez que un dilema. Agustín Alejos, que dedica el verano a jugar en Australia, había decidido empezar a combinar el baloncesto con un oficio convencional. Es lo que ya hacían Julio Vilas y Brais Pérez.

Vilas participó en la asamblea del Amfiv que sentenció la desaparición del equipo. Al día siguiente partió hacia San Agustín del Guadalix para concentrarse con la selección española, que prepara el Europeo de octubre. Ha sido un fijo en las últimas convocatorias de Abraham Carrión. Ni la rutina de trabajo ni las horas le han ayudado a aliviar el dolor que lo atraviesa. «Siento una pena enorme, una tristeza grande. No podré volver a competir con la camiseta del club de mi vida; el club que desde pequeño me enseñó los valores del deporte y que me dio la oportunidad de ver qué hay más allá de una discapacidad», enumera y se le quiebra la voz.

Julio Vilas. / Pablo Hernández Gamarra

El gondomareño se recuerda a sí mismo y piensa en quienes ya no podrán heredarlo. «No empecé con la idea de llegar al primer equipo sino con la ilusión de hacer deporte, como cualquier niño. Las escuelas van a seguir o están intentando que sigan. La pena es que no podrán subir a un primer equipo».

Momentos buenos

«Ha sido un largo camino, con momentos malos, como todos, pero sobre todo muy bonito», dice de su larga trayectoria con la escuadra viguesa, con un nombre imposible de eludir: «Me quedo con todos esos momentos buenos, con ese título que le dedicamos a Pablo en el 2017. Espero que el legado siga a través de las escuelas».

Julio Vilas es un clase 3 de calidad y manejo, con mercado ajustado a su prestigio. De hecho, apenas se ha conocido la renuncia del Amfiv y ya ha recibido ofertas de España e Italia. Pero el estupor lo atenaza: «A día de hoy sigo sin verme con otra camiseta. Aún no lo tengo muy asimilado. Personalmente esperaba haberme jubilado del baloncesto en el Amfiv. No va a poder ser. No sé si seguiré o hasta aquí llegó mi momento... Yo tengo trabajo, mi pareja también. Tengo que valorar todo muy bien. Mi idea es continuar jugando pero hay que aclarar muchas cosas. Las opciones están. En dos semanas tendré clara mi decisión».