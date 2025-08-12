Valdmannova y Esquiva abren el camino a octavos de final

El W35 Torneo Internacional Femenino Cidade de Vigo, que reparte 35.000 dólares en premios, ha abierto su cuadro principal con la disputa de los dos primeros partidos de dieciseisavos de final. La tenista checa Vendula Valdmannova se impuso a la argentina Lucía Peyre por 3-6, 6-2 y 2-6; en un duelo fratricida español, también resuelto en tres sets, Charo Esquiva Bañuls se impuso a Eva Guerrero Álvarez por 4-6, 7-6 y 6-4. Valdmannova y Esquiva se enfrentrarán en octavos de final.

Las instalaciones del Círculo Mercantil acogerán este miércoles los quince partidos restantes de dieciseisavos a partir de las 11:00 horas. En el turno de las 12:30 está previsto que la joven viguesa Aranai Martínez inicie su partido contra la valenciana Carmén López. Aranai, invitada por la organización, juega en unas pistas que conoce bien, ya que son su lugar habitual de entrenamiento en estas fechas.

Presentación del torneo. / MARTA G. BREA

Al torneo olívico han acudido prometedoras jugadoras de Francia, Estados Unidos, Bielorrusia, Noruega, Italia, Portugal, Suecia o Bolivia.