José Antonio Beiro: «La idea es resetear y volver a la esencia del Amfiv»

José Antonio Beiro ha confirmado que el Amfiv ha renunciado a su plaza en la Superliga del baloncesto en silla de ruedas y también a competir en cualquier otra categoría. Lo ha hecho mediante una nota de voz y aplaza una explicación más profunda a una rueda de prensa que plantea celebrar la próxima semana.

El club seguirá existiendo, centrado en las escuelas deportivas y en su labor social. Beiro lamenta la forma en que se ha escenificado esta despedida y ha asegurado que todas las administraciones habían ido conociendo al detalle las dificultades presupuestarias que han desencadenado la decisión.

«Lo que nos está pasando nos está atropellando. Esto ya ha explotado. Ya sois todos conocedores de que no vamos a salir a competir con el primer equipo en División de Honor ni en ninguna de las categorías del baloncesto en silla nacional», indica el dirigente.

La noticia estalló a raíz de una publicación por parte de BSR España. «Siento que esto haya pasado así. No estaba en nuestra hoja de ruta. Cuando le comunicamos a la Federación Española la semana pasada, después de la asamblea extraordinaria, la decisión de no salir a competir, nos habíamos marcado una hoja de ruta de hablar con los patrocinadores, con las instituciones y explicarles nuestra decisión. También a la federación le comunicamos que por favor nos diesen un margen y no dijesen nada hasta que nosotros lo hiciésemos público. No sabemos por qué, esto se ha hecho público antes de que lo hiciésemos nosotros. Alguien ha decidido que lo mejor era hacerlo público ya».

La última plantilla del Amfiv. / MARTA G. BREA

«Entendemos de que vivimos en la época de la inmediatez, de que todo es noticia y cuanto antes, mejor. Esta vez el que ha tomado la decisión en la federación de hacerlo público nos ha hecho un flaco favor», reflexiona. «Me entristece un poco porque la verdad es que la Federación se ha portado con nosotros excelentemente bien hasta la fecha. Ha surgido así. No hay vuelta atrás por desgracia».

Reunión con Iberconsa

«No haríamos declaraciones públicas hasta que hablásemos con las personas que considerábamos que teníamos que hablar; entre ellas, la más importante para nosotros era nuestro patrocinador, Iberconsa. Hablamos por teléfono la semana pasada pero nos habíamos emplazado esta para sentarnos y explicarle bien la situación. Es una pena que las cosas no salgan como nosotros teníamos pensado. Se van a enterar casi antes por la prensa que por nuestra boca», añade Beiro.

«En cuanto a las instituciones, un cuarto de lo mismo; se han enterado antes por la prensa que por nuestra boca. Nos duele, nos entristece. Y lo que no queremos bajo ningún concepto es que esto sea una guerra política y que unos digan que tenían que poner dinero los otros ni los otros digan que tenían que poner el dinero los unos», sostiene a raíz de las maniobras que se han ido efectuando en las últimas horas. «Todas las administraciones estaban informadas al detalle de cómo iba los acontecimientos, a todas las informábamos de los avances y todos sabían que Iberconsa había hecho un gran esfuerzo para que saliésemos a competir, pero que con ello no cerrábamos el presupuesto».

Presupuesto sin cerrar

«Entendemos que la velocidad a la que van las administraciones, por desgracia, no es la misma que nosotros necesitábamos. Llega un punto en el que tienes que tomar la determinación de parar porque en tres semanas empezábamos la pretemporada y estaba el presupuesto sin cerrar», explica.

José Antonio Beiro. / MARTA G. BREA

Beiro advierte: «En ningún caso, a priori, a día de hoy, va a desaparecer el club. Lo que se ha decidido es parar con el primer equipo porque nos estaba comiendo el presupuesto del club a todos los niveles. Eso hacía que cada día la labor social o la esencia del club se fuese perdiendo. Había que mantener al «monstruo» del primer equipo. Eso ha hecho que muchas actividades de las que se hacían se han dejado de hacer. Todo el esfuerzo que hay que poner en las escuelas deportivas se ha dejado de poner. Eso no es la esencia del Amfiv, que ha sido siempre la base, sacar jugadores de abajo… Hasta hoy teníamos la referencia del primer equipo y a partir de hoy no la tenemos. No sabemos muy bien si es bueno o malo de cara a eso».

Evitar una agonía

«La idea es resetear, volver a implicarnos bien con la escuelas, volver a la esencia y que el «monstruo» del primer equipo deje de comerse todo el presupuesto», abunda. «No sabemos si la decisión es correcta o no. Lo que no queríamos es seguir así y que esto hiciese que el club explotase por los aires y que desapareciese. Todos sabemos cómo acaban estas cosas cuando no las frenas a tiempo. Si seguimos alimentando al primer equipo para intentar seguir en la rueda, al final el agujero económico iba a ser muy grande. Gracias a dios, a día de hoy no lo es. No queríamos que eso sucediese». Y concluye el presidente del Amfiv: «Agradezco a Iberconsa todo el apoyo incondicional que nos han dado, el esfuerzo inmenso que han hecho por seguir a nuestro lado».