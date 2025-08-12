Cartel de lujo en la Regata Rías Baixas 2025

Los principales patrones que levantaron la Copa del Navegante en 2024, el trofeo que recoge en su peana todo el historial de la Regata Rías Baixas, no fallarán en la edición que comienza este jueves con la etapa Vigo-Portonovo y se prolongará hasta el domingo. La reducción de cinco a cuatro etapas permite a la prueba una mayor emoción porque se recorta el margen de error de las tripulaciones que aspiran al título de un evento organizado por el Real Club Náutico de Vigo para la clase Crucero.

Los hermanos Pérez Canal, Julio Rodríguez, Vicente Cid y Ramón Ojea (RCN Vigo), Luis María Pérez (RCN Rodeira), Francisco Lusquiños (CN Portonovo) o Joaquín Carneiro (CD Alagua), podios en las clases ORC 1-3 y ORC 4-5, figuran entre los patrones y/o armadores en la lista de inscripciones, aún pendiente de alguna última llegada prevista y que de nuevo en clase Open contarán con reconocidos patrones, casos de Andrés Campos (RCN Sanxenxo), Santiago Bolíbar (CNR Marín) o Manuel Blanco (RCN Coruña), entre otros.

Una de las regatas de la pasada temporada. / RCNV

Con representación de la mayoría de los clubes náuticos gallegos –también algunos de Portugal, del Mediterráneo y de Canarias–, la flota se prepara para cuatro días de pura competición costera, con el paso de la Costa da Vela como uno de los puntos fuertes por sus traicioneras encalmadas.

Salvo sorpresa (el Salaño Dos, vigente campeón, no figura entre los inscritos), la sexagésima segunda edición contará con nuevo vencedor. Así, los Swan Aceites Abril (hermanos Pérez Canal) y Magical (Julio Rodríguez) se apuntan a favoritos, con permiso del Ronáutica Marinas (CD Alagua), un First 31.7 que armado por Joaquín Carneiro y patroneado por Anna Carneiro viene de hacer un tercer puesto en el Conde de Gondomar para clase ORC.

Acto de bienvenida

Tras las presentaciones de la histórica prueba la pasada semana en A Pobra y Portonovo, la directiva que preside “Tone” Pérez ha decidido que la puesta de largo en Vigo coincida con el propio acto de bienvenida a las tripulaciones este miércoles (19.30 horas), en el village que el club ha previsto en la explanada de acceso al edificio de vela de la sociedad.

La junta directiva viguesa tiene muy interiorizado que las grandes regatas del club deben aportar un valor añadido a la ciudad a nivel general y a la vela a nivel particular y mezclar ocio con competición.