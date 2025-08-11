Lóstrego-Sárdoma, derbi inaugural

La nueva 3ª Federación femenina de fútbol, distribuida en dieciocho grupos por comunidades autónomas, comenzará el 21 de septiembre. Sárdoma CF, Lóstrego CF y As Celtas B, la representación viguesa en la cuarta categoría nacional, vivirán dos de sus tres choques directos antes de que llegue octubre. Así, la jornada inaugural se abre con un Lóstrego-Sárdoma en Beade y en la segunda fecha (28 de septiembre) el Sárdoma recibirá al B céltico en As Relfas. Solo en diciembre (décima jornada, día 7), las de Roberto Vázquez recibirán en el Novo Mirador a As Celtas B. El partido de Beade entre azules y blanquiazules supondrá el reencuentro entre jugadoras que el año pasado fueron compañeras.

Cinco equipos de Pontevedra, seis de A Coruña y uno lucense conforman el grupo 1. La reestructuración decidida por la RFEF ha dado la posibilidad de ascenso al Tomiño FC y al Domaio FC. Aquel debutará en su campo, O Alivio, frente al Victoria FC santiagués; éste se desplazará a Narón para medirse a la SD O Val. El primer partido del Domaio como local en A Granxa se jugará en la segunda fecha del campeonato: las morracenses se medirán al Lóstrego.

Un campeonato a ida y vuelta más corto (22 jornadas en lugar de 26) que terminará el 26 de abril y sin rivales de Asturias, Cantabria y Castilla y León someten la competición a las dudas sobre su calidad, que solo tras varias jornadas definirá su nivel. Pero con tres equipos de Vigo, uno del Baixo Miño y otro del Morrazo –que además han intercambiado cromos– y con futbolistas conocedoras de la categoría, la emoción parece asegurada.

Pedro García (Sárdoma), Roberto Vázquez (Lóstrego), Jacobo Vázquez «Coby» (Tomiño) y Diogo (Domaio) serán los entrenadores debutantes en competición estatal. Para David Ferreiro (As Celtas B), la categoría es de sobra conocida: la ha vivido con El Olivo cuando era la segunda del país (1ª Nacional) y en los sucesivos cambios de banquillo (Matamá y Sárdoma) por los que ha pasado.

Nueve ascensos

El campeón de 3ª Federación se decidirá por mejor coeficiente entre los vencedores de los grupos, ascendiendo de forma directa a 2ª Federación. Los otros ocho equipos que suban (Andalucía solo tendrá una plaza aunque su competición está repartida en dos grupos) se definirán en una eliminatoria a doble vuelta por sorteo.

Tras un ejercicio 24/25 con el aliciente de los play-offs para varios equipos de cada grupo, el estamento federativo estatal, que ha delegado la gestión en los federaciones autonómicas, vuelve a condenar a los clubes a quedarse sin alicientes en enero.