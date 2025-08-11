Jéssica Bouzas, a por el reto más difícil

Jéssica Bouzas sigue mirando hacia adelante en el Torneo de Cincinatti. Taylor Townsend tampoco pudo con el carácter y el buen tenis de la vilagarciana que acabó imponiéndose por 6-4 y 6-1.

No empezó el partido de la mejor manera para Bouzas Maneiro, incluso llegó a verse por detrás en el marcador (3-2) mientras su banquillo la alentaba para no perder el foco. La zurda norteamericana estaba siendo capaz de hacer correr más la pelota e incluso remontando marcadores adversos.

La reacción de la pupila de Roberto Ortega no se hizo esperar. Encadenó tres juegos consecutivos mientras su rival no encontraba la forma de alterar tal recuperación. Poco después, Bouzas Maneiro aprovechó la segunda bola de set para cerrar el primer paso hacia el pasaporte a octavos tras 10 golpes ganadores y 35 puntos a favor.

Si notable estaba siendo la superioridad de la vilagarciana, en el segundo set la dinámica establecida fue en aumento. Townsend solo pudo ponerse con un 2-1 en el único juego del set y que, casualmente, llegó con un break. A partir de ahí, Jéssica Bouzas encontró un ritmo y una velocidad en sus golpes que no encontraban réplica al otro lado de la red.

Los juegos siguieron cayendo en favor de la gallega mientras la norteamericana iba perdiendo la fe a pasos agigantados. Fue a la segunda oportunidad, cuando Bouzas Maneiro sentenció su pase a octavos de final con una tercera volea consecutiva a media pista para confirmar su crecimiento en esta gira americana previa al US Open.

El miércoles tocará medirse a Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo, que fue capaz de superar a Emma Raducanu no sin pocos apuros. Un reto, a priori, más complicado imposible.