El Amfiv renuncia a competir en la máxima categoría

El Amfiv, uno de los clubes más emblemáticos de Vigo, fundado en 1982, afronta su trance más amargo. La directiva olívica, presidida por José Antonio Beiro, ha decidido renunciar a competir esta temporada en División de Honor. Así lo han señalado desde la propia BSR España y otros equipos se están despidiendo de uno de sus miembros más prestigiosos. Desde la entidad no han realizado ningún anuncio oficial ni han aclarado qué implica esta renuncia. Pero la idea rectora siempre fue que las otras actividades del Amfiv, como esas escuelas deportivas en las que tantos niños y jóvenes con discapacidad han podido disfrutar o las visitas a colegios dentro de sus campañas de concienciación, carecían de sentido sin un primer equipo.

El propio José Antonio Beiro ya había anunciado al final de la pasada temporada que el Amfiv no podría seguir compitiendo si no lograba 60.000 euros más para su presupuesto, que compensasen el incremento de partidas como el coste de los viajes. De hecho, Beiro tuvo que pedir un periodo extra de siete días a la liga sobre el plazo de preinscripción. Al final pudo ejecutarlo a mediados de julio gracias a que su patrocinador durante los últimos años, Iberconsa, decidió incrementar su partida.

Así, el Amfiv apareció en el calendario y de hecho sigue figurando en él en la página web de la Superliga. La plantilla se había ido confeccionando, aunque sin anuncios de fichajes y siempre sobre ese fiel núcleo de canteranos que forman Agustín Alejos (que este verano está jugando en Australia), Julio Vilas y Brais Pérez, con el histórico Berni Costas echando una mano en los partidos de casa (Lorenzo Envó o Vicki Alonso fueron otros jugadores de larga trayectoria, varios de ellos internacionales). Pero hace algunas horas la propia BSR España revelaba la renuncia del Amfiv a División de Honor en sus redes sociales y publicaba un calendario modificado, con un número impar de integrantes. "Aprovechamos para mandar todo el apoyo del mundo a la familia del Iberconsa Amfiv tras renunciar a participar en la Superliga Fundación ONCE 25-26", escribían.

La extraordinaria figura de Pablo Beiro

Por tanto, a falta de que desde el propio Amfiv confirmen la noticia, el deporte vigués se asoma a la pérdida de uno de sus miembros más históricos e importantes desde diferentes vertientes: la de la actividad social, como pionero en Galicia en la práctica y difusión del deporte para personas con discapacidad, pero también desde la vertiente competitiva. El Amfiv ha sido uno de los grandes clubes españoles del Siglo XXI, siempre peleando con rivales mucho más poderosos, y su esfuerzo tuvo premio con la conquista de la Challenge Cup en un abarrotado Navia en 2017. Aquella mañana, el capitán del Amfiv, Berni Costas, levantó el dedo hacia el cielo del pabellón para dedicarle el trofeo a Pablo Beiro, fallecido en 2015 y en cuyo honor se ha bautizado el pabellón de Bouzas, el hogar más habitual de la escuadra. Y es la figura de Pablo Beiro la que ahora inevitablemente se recuerda al relatar cómo comenzó esta aventura en 1982.

Los logos de la Superliga, ya sin el Amfiv. / BSR

Hace algunos años hablaban de esos orígenes dos personas que ayudaron a Beiro a fundar el club: Manolo Veiga, tesorero y su amigo desde niño, y Carlos González, el secretario. A Beiro le dejaron inerte el tren inferior siendo adolescente, en una operación de columna mal ejecutada, recién iniciados los ochenta. Cuando regresó a Vigo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo descubrió una realidad en la que las personas de movilidad convencional rara vez reparaban: la hostilidad del mundo hacia los discapacitados físicos.

Primera asociación en la provincia

En 1982 "no veías sillas de ruedas por las calles. Muchos edificios no tenían ascensor. No había un solo rebaje ni rampas", recordaba Carlos, él condenado a las muletas desde los 4 años por culpa de la poliomielitis. Muchos minusválidos, "así se decía entonces", quedaban confinados en casa, sobreprotegidos por el cariño o la vergüenza de sus familias. En la provincia de Pontevedra, a diferencia de A Coruña, ni siquiera existía una asociación que vehiculase sus reclamaciones. La única agrupación empleaba a los discapacitados en parkings.

Berni Costas dedica el título de la Challenge Cup a Pablo Beiro. / MARTA G. BREA

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) decidió cubrir ese vacío. Diez fueron los convocados al acto fundacional, entre ellos Pablo Beiro y Carlos González. Así nació la Asociación de Minusválidos Físicos de Pontevedra (Amfip). Fueron meses de gestiones, entre abril y diciembre, cuando se registró. Los implicados buscaban en los archivos del Imserso las direcciones de los lesionados medulares y les escribían cartas pagando los sellos de su bolsillo. "Un sábado estábamos cogiendo direcciones y cerraron la sede del Imserso en Torrecedeira sin saber que estábamos dentro. Tuvimos que llamar a la policía municipal, un cristo", contaba Carlos. Él impulsaba la vertiente más pedagógica de Amfip. "Creía en integrar por mediación de la cultura. Nos dimos a conocer. Promovimos las asociaciones que fueron surgiendo en O Morrazo, Pontevedra, Nigrán, Valga, Lalín, A Estrada".

Unos comienzos difíciles

En sus viajes por la provincia, dando charlas, presenciaron situaciones truculentas. "Vimos de todo, como una persona mayor sin silla de rueda, con un banquito de madera, dando saltos. A un parapléjico de Santa María de Oia fuimos a convencerlo de que saliese de la cama. Teníamos que difundir esa especie de evangelio. Faltaba información, no sabían dónde ir, dónde pedir las cosas. Había incluso analfabetismo".

Carlos González, José Antonio Beiro y Manolo Veiga. / MARTA G. BREA

"Hoy no se ven a las personas en silla como bichos raros. Fue hace treinta años, podríamos decir que ayer y a la vez era la prehistoria", convenía Manolo Veiga, que jamás ha tenido dificultades motrices. Su vinculación surgió de su amistad con Beiro. Sus familias se conocían. Ellos se hicieron íntimos de pequeños. Cuando Pablo se involucró en el Amfip, Manolo se enroló como chico de los recados.

Plantaron la semilla

En aquellos tiempos cualquier pequeña conquista tenía tintes épicos. "Para conseguir el rebaje de la acera delante de la sede de la asociación, en Travesía, nos volvimos locos", mencionaban. Abundaron las amarguras. "Reuní un equipo de profesores universitarios para dar clases los fines de semana. No hubo ni un solo inscrito para sacarse los estudios primarios. Me sentí saturado", explicaba Carlos, consolándose: "La semilla quedó. Llegamos a tener 434 asociados. Trabajamos mucho con la Xunta para sacar la famosa ley de eliminación de barreras, que llevó diez años".

Carlos decidió dimitir como presidente del Amfip en 1986. Beiro, él y otros fundaron el Club Amfiv, exclusivamente vigués y centrado en el deporte. Beiro era el que había apostado por esta vía, la que mejor había funcionado. Beiro había descubierto el baloncesto durante su rehabilitación en Toledo. El primer equipo que organizó se iba por las fiestas de los pueblos, pintaban una cancha con tiza y empleaban las canastas que hubiese a mano. Carlos aseguraba: "Era la primera vez que la gente lo veía y se quedaban con la boca abierta".

En el Amfiv, Pablo Beiro ejerció de presidente y estrella. En el patio de su casa se había iniciado jugando con Manolo al burro en una canasta y practicando el tiro con una escopeta de balines. Destacó en ambas disciplinas. Como tirador acudió a los Mundiales de Stoke Mandeville, cuna del paralimpismo. Ya en la villa inglesa se acercó a un entrenamiento de la selección española y el entrenador, Barbero, tan pronto lo vio lanzar, lo incluyó en sus planes. Beiro tuvo que elegir, optó por el baloncesto y en Seúl 88 se convertiría en el primer paralímpico gallego.

En Vigo seguían quedando muchos obstáculos. Se necesitaban sillas. En servicios sociales los mandaban a deportes y al revés. "Pablo habló con Juan Herrera, que era diputado provincial, y nos consiguió diez sillas de ruedas, aunque eran de paseo, de hospital. Tampoco había jugadores. Hasta Manolo tenía que jugar para completar el cinco contra cinco. Pero dio resultado".

Pablo Beiro. / MIGUEL NUNEZ

El Amfiv llegó a estar puntualmente en División de Honor en los noventa y se había instalado en ella desde 2002. Santi Domínguez les dio igual tratamiento en las subvenciones municipales que a cualquier otro equipo de élite y les animó a poner en marcha las escuelas deportivas, la sección que Beiro más mimaba. En ellas empezó Agustín Alejos, subcampeón olímpico en Río. Manolo fue a recibirlo a Peinador. "Iba feliz. Pero fue verlo salir con la medalla y empecé a llorar. Me faltaba alguien allí. Pablo hubiera estado tan contento".

Beiro, aunque gigante, carismático, "de pocas palabras e ideas muy claras", era humano y flaqueó. Demasiadas personas buscaban en él alivio y remedio. Sus tareas políticas como concejal del PP, que asumió por pragmatismo, incrementaron el desgaste. "Nunca hubo discusiones políticas en Amfip o Amfiv", aclaraba Carlos. "Cada uno tenía sus ideas. Tenemos el orgullo de que con nosotros, en el mismo desplazamiento, fuesen Santi Domínguez, del BNG; Belén Sío, del PSOE, y Jacinto Lareo, del PP. Qué viajes, qué cenas".

- Tengo que dejar el Amfiv y la política y dedicarme a vivir-, le espetó un día a su sobrino ("me queda la pena de que se fue sin eso, vivir, ahora que tenía todo arreglado", confesaba José Antonio).

No fue solo una amenaza. Hace algunos años, en su cocina, Pablo, Carlos, Manolo y José Antonio llegaron a concluir el cierre del club. Hasta que Manolo tomó la palabra.

- Hemos criado un niño, le dimos de comer, estudios, lo pusimos en el mundo y ahora que va a la universidad lo abandonamos.

El Amfiv resistió a esa crisis, con José Antonio asumiendo mayor protagonismo. Aunque Pablo, de vez en cuando, abroncaba a Manolo remedando su metáfora.

- Me cago no fillo ese.

Esta extraordinaria aventura concluye ahora. Parece que esta vez el Amfiv, condenado como tantos clubes vigueses a una tortuosa batalla diaria por la supervivencia, no podrá superar este último trance.