Aquel delantero tranquilo de Suecia

No hay discusión sobre cuál es el gol más importante en la historia del Feyenoord. Es la primera lección que reciben los pequeños aficionados del club holandés que en su cabeza incrustan un nombre que les acompañará toda la vida: Ove Kindvall, el hombre que en la final de 1970, a tres minutos de que acabase la prórroga, explotó su instinto en el área para darles la primera y única Copa de Europa de su historia.

Pero antes de llegar a aquella tarde gloriosa de San Siro sucedieron muchas cosas en la vida de este delantero sueco para quien la tranquilidad familiar fue siempre más importante que el propio deporte. El fútbol le robó a Ove Kindvall al balonmano, deporte que practicaba desde muy pequeño y en el que había comenzado a destacar como portero. Tenía buenos reflejos y un toque temerario imprescindible para ese oficio. Pero a Kindvall, como a tantos otros de su generación, les barrió la marea que surgió en Suecia después de ser sede del Mundial de 1958, aquel campeonato que asistió al nacimiento de la leyenda de Pelé y en el que la selección anfitriona tuvo un comportamiento ejemplar y perdió la final ante Brasil. A partir de ahí ya no tuvo dudas de que sería futbolista. Comenzó jugando en el IFK Norrköping, el equipo de su ciudad y el mismo en el que había militado una década antes su padre. El prometedor Kindvall formaría pareja en ataque durante un tiempo con Harry Bild, siete años mayor que él y una figura que sería muy importante en su carrera. Porque Bild le enseñó mucho de su oficio, tuteló sus primeros años en la élite y le protegió en los momentos más complicados. Era como su hermano mayor. Lo que sucede es que ese tiempo duró poco porque Bild, como tantos otros futbolistas suecos, decidió buscarse la vida en campeonatos más profesionales y agradecidos económicamente. Acabó en el Feyenoord para convertirse en el primer no holandés que se enfundaba la camiseta rojiblanca del equipo de Rotterdam.

Kindvall no imaginaba que el fútbol tardaría poco en unirle de nuevo a Bild. En 1966 el Feyenoord fue en su busca seguramente empujado por sus números goleadores y por el trabajo de promoción que su excompañero hizo ante los técnicos del equipo holandés. “No se arrepentirán de su fichaje, es bastante mejor que yo” les repetía Bild cada vez que hablaban de él. La cuestión es que Kindvall abandonó el discreto fútbol de su país para llegar a la exigente liga holandesa. Todo era más profesional, más complicado, más duro aunque mejor pagado. Suecia aún estaba lejos de aquel nivel de exigencia, pero Bild se encargó de hacerle más sencillo el proceso de adaptación al fútbol y a la forma de vida de Rotterdam. Otra vez el paraguas protector de su compañero con quien durante fases de aquella primera temporada solía competir por el puesto aunque eso nunca fue un problema entre ambos. Bild le aportó paz cuando advertía su inquietud por las críticas recibidas o cuando le veía sufrir en los pesados campos holandeses durante el duro invierno en el que, a diferencia de lo que sucedía en Suecia, la competición no se detenía.

En verano de 1967 Bild se marchó del Feyenoord. Solo había sitio para dos extranjeros y el fichaje del extremo yugoslavo Samardzic hacía imposible la convivencia de los dos atacantes suecos. El club apostó por la juventud de un Kindvall que se sintió algo huérfano sin Bild. Pero aquello que parecía un serio inconveniente para él se transformó en un elemento positivo. Porque la ausencia de su compatriota y amigo le obligó a acelerar su integración a las normas y costumbres del Feyenoord y de Holanda. Y su fútbol lo agradeció porque a partir de ese momento mejoró en todos los sentidos. Le ayudó también la llegada al banquillo del austríaco Ernst Happel que le convenció de que hacía un gasto excesivo en algunas zonas del campo y eso le restaba presencia en el área. Kindvall era un futbolista acostumbrado a hacer un importante despliegue pero Happel le quería como finalizador, aprovechando era arrancada corta pero demoledora que le permitía siempre cobrar una ventaja pequeña decisiva sobre su marcador. “Te quiero en el área, ese es tu sitio” le insistía Happel, famoso por las voces que le daba cada vez que Kindvall perseguía a algún defensa rival.

Aquello funcionó a las mil maravillas. Kindvall se convirtió en un delantero letal que aprovechaba como nadie el trabajo del legendario Coen Moulijn (el futbolista que dijo no a los grandes de Europa porque quería ganar la Copa de Europa con el equipo de su vida) siempre bien escoltados por figuras como Van Hanegen, Wim Jansen, Theo Laseroms o Rinus Israël. En 1969 acabaron con la hegemonía del Ajax y conquistaron Liga y Copa. El año siguiente pusieron todo su énfasis en la Copa de Europa en la que, al margen de algún susto, se plantaron en la final tras dejar en la cuneta al Legia de Varsovia. Les esperaba en San Siro el Celtic, campeón tres años antes y que había pasado por un ciclón por un endiablado cuadro en el que superaron al Basilea, el Benfica, la Fiorentina y el Leeds United. Podía considerarse a los de Jock Stein como los favoritos.

Y mucho más cuando Tommy Gemmell adelantó a los escoceses a la media hora de juego. Pero respondió rápido el Feyenoord por medio de Rinus Israël y el partido entró en una fase algo anodina aunque el gol siempre estuvo más cerca en la portería de los holandeses. La prórroga, con los dos equipos muy cansados, fue una sucesión de ocasiones. Milagrosamente se salvó el Feyenoord de la derrota hasta que llegó la jugada que cambiaría la historia del club de Rotterdam. Solo faltaban tres minutos para que aquello desembocase en un partido de desempate porque aún no existían las tandas de penaltis. En una falta en su campo el capitán Rinus Israël pegó un pelotazo buscando la espalda de los centrales escoceses. Billy McNeill, el hombre que levantó la Copa de Europa de 1967, se trastabilló mientras recuperaba la posición, y sacó los brazos tocando la pelota. El árbitro dejó seguir al ver a Kindvall delante del portero. Evan Williams, meta del Celtic, trató de achicar el espacio con rapidez pero el delantero sueco sacó entonces su instinto, ese que había alimentado durante tanto tiempo. Algo escorado acertó a conectar un remate por alto que pasó entre los brazos del portero y durmió en el fondo de la portería del Celtic. No hubo tiempo para más. El partido se acabó y el Feyenoord se convirtió en campeón de Europa, el primer club holandés en alcanzar el techo del fútbol continental. Ove Kindvall estaba en la historia del club para siempre. Nadie marcaría un gol más importante que ese.

Solo estuvo un año más en Holanda. En 1971, a los 28 años, y pese a que el Feyenoord le insistió en que se quedase decidió que era el momento de regresar a casa. Podía incluso haber elegido otro destino porque Italia, España e incluso Inglaterra se habían interesado por él, pero su prioridad en aquel momento era que su mujer y sus hijos estuviesen más cerca de la familia. Volvió a su ciudad (Norrköping) para jugar en el IFK y poco después lo hizo en el Goteborg donde la Volvo le había hecho una oferta de trabajo. El fútbol era ya algo accesorio para él. En Rotterdam no dejaron de añorar a aquel delantero “modesto y tranquilo” que llegó un día de Suecia. Esta semana, después de una enfermedad complicada, murió a los 82 años. Su gol al Celtic en San Siro será eterno.