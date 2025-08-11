El Areas logra un valioso empate en casa del Chantada

Valioso empate para el Cultural Areas en el partido de ida de las semifinales de la Supercopa Galicia, en las que se enfrenta al Chantada. El equipo ponteareano que dirige el excéltico Yago Yao Alonso remontó el gol inicial de los locales, anotado por Damián en el minuto 29, gracias a Vila (min 65) y Pazos (75). Iglesias firmaría el 2-2 definitivo. El partido de vuelta se disputará el próximo domingo en A Lomba. El otro finalista saldrá de la eliminatoria que disputan el Velle y el Negreira. La final, también a doble partido, se jugará los días 24 y 31 de agosto.