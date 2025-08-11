«Café», ambiciosa desde el primer día

“Tremendo. Tremenda”. La segunda capitana del Bembrive FS, Claudia Martínez, solo necesitó dos palabras en redes sociales para festejar y definir la noticia del fichaje de Jessica Jineth Motato Moreno («Café» como se la conoce en el mundiallo), que defenderá la casaca del Bembrive FS la temporada 25/26 en el grupo 1 de 2ª División. Y no es una definición baladí.

La colombiana, que antes de decidirse mantuvo varias conversaciones no solo con el club sino también con tres jugadoras con las que coincidió en diversas etapas en Poio y Marín (Mar Fernández, Jessi Lores y Clau), atesora una experiencia gigantesca en el fútbol sala nacional.

“No me lo esperaba. Me llamaron, tuvimos algunos contactos pero al final no llegamos a nada. Después compañeras me hablaron bastante bien del club y…”. Así de sencillo: sabía que llegaba a un equipo muy reconocible por vivencias pasadas, facilitando así su adaptación al juego que le pedirá Gael Madarnas, su entrenador. “Sigue el mismo bloque y con lo que el Bembrive FS se ha reforzado, tenemos equipo para luchar otra vez por la liga e intentar conseguir el ascenso”, no ha dudado en manifestar la jugadora.

Con 33 años, desde 2015 en Galicia, de la que se ha enamorado, “Café” es, sin duda, un fichaje para romper el campeonato. “Soy polivalente; me pueden poner en cualquier posición y en todas intentaré dar lo mejor de mí”. No es goleadora, al menos eso anuncia ella misma, porque “soy más de pasarla”, pero resume lo que aportará sin tapujos: “Calidad, trabajo, lucha y garra: dejo todo por el equipo”.

En principio, el Marín Futsal contaba con ella para la 25/26. Cuando en junio el club de la ría pontevedresa comunicó la lista oficial de bajas (seis jugadoras), ninguna de ellas era la universal colombiana. En el antiguo Fisgón llevaba desde 2019; vivió con él la pandemia, el ascenso de 2021 -con Mar Fernández-, luego cuatro campañas en fila en la elite nacional y el doloroso descenso hace pocas fechas. Perder la categoría la marcó. “Querían contar conmigo, pero quedé un poquito quemada de la situación y quería desconectar. Luego recibí ofertas y me dije que quería cambiar para ver qué tal… y aquí estoy. Y en Galicia, genial”.

Pese a su polivalencia, Café, con medias de 9-10 goles estos años, siempre ha sabido perforar porterías rivales. Cuando en 2004 empezó a jugar en el colegio Juan Manuel González, en el municipio de Dosquebradas, acabó siendo la MVP y “pichichi” de la Primera División nacional intercolegial en la temporada 2006/07, y en 2007 se proclamaba campeona de Colombia con la selección de Dosquebradas, en un campeonato similar al de selecciones autonómicas que se juega en España.

Ya en España, al FSF Rioja le aportó 13 dianas en la 14/15 como mejor registro goleador a nivel personal. En la 20/21, la campaña en la que se cruzó con el Bembrive, Café marcó uno de los seis goles del Ence Marín (6-3) en A Raña, mientras que en As Travesas firmó un espectacular ‘hat-trick’ para que las visitantes ganasen 3-4.