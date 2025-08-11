Ainoa Posada exhibe su calidad en el Mundial

Felix experiencia de Ainoa Posada en el Campeonato del Mundo de pump track para categorías inferiores –Pump track World Youth–, que se ha celebrado en la localidad sueca de Ängelholm. La rider ponteareana ha quedado campeona en su categoría, la femenina sub 16, y tercera en scratch.

Ainoa, campeona de España infantil en 2023 y cadete en 2024 –también acumula numerosos éxitos en la Copa de España– logró la clasificación para el Mundial en mayo en el circuito riojano de Arrubal. A Ängelholm acudió sin demasiada información sobre sus rivales, más allá de las otras dos españolas que habían logrado su billete, pero con gran confianza en sus posibilidades.

Sobre el circuito sueco, uno de los más prestigiosos del mundillo, Posada demostró su calidad. Logró superar las dos fases clasificatorias iniciales y después afrontó las eliminatorias, alcanzando las semifinales. «Hay mucha calidad y pude conseguir un tercer puesto en la general», refrenda. «Estoy muy orgullosa de esta carrera. No todo el mundo puede llegar a competir a este nivel. Y además estuve rodeada y apoyada por muy buenos amigos», concluye Posada, impulsada por Fran Veiga y Marcos Porto y que milita en el club de Vila do Conde.