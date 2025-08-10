Alejandro Alonso logra la beca federativa

Tras dos jornadas de pruebas por parte de la Federación Gallega de Motonáutica, una decena de jóvenes talentos con edades comprendidas entre los 10 y los 16 años han superado con creces los exámenes intensivos a los que se han sometido. El vigués Alejandro Alonso Alonso ha sido el ganador único de una beca que concede tanto la entidad federativa como la Xunta de Galicia para formar parte de la selección de pilotos que representarán a la comunidad en los próximos compromisos nacionales.

Con la sal en las venas, Alonso, de 13 años, es el vigente campeón gallego de Optimist en el deporte de la vela, defendiendo la grímpola del Monte Real Club de Yates de Baiona. «Vine a las pruebas porque me lo comentó mi hermana Alba, que es monitora de vela en el Liceo de Bouzas, que es donde se han hecho las pruebas», decía la ahora joven promesa como piloto de motonáutica en la GT-15. «Siempre me atrajo el mundo de la motonáutica porque mi padre es muy aficionado y salimos mucho en moto de agua», decía Alonso, que estudia en Maristas de Vigo.

Uno de los jóvenes pilotos, durante las prácticas. / Juan Caballero

Tarragona e Isla Canela (Ayamonte-Huelva) son los dos destinos de las últimas pruebas del Campeonato de España de GT-15 a los que el seleccionado acudirá gracias a esta beca como piloto oficial de la selección gallega.

El primer día estuvo dedicado a la formación teórica, dando paso después a las pruebas prácticas con la conducción de la GT-15. El examen teórico tuvo un porcentaje sobre la nota final del 20%, siendo el 50% asignado a la velocidad y el 30% restante al control técnico en las maniobras sobre las balizas.

Los pilotos atienden las explicaciones de Keko Pereira. / Juan Caballero

"Como presidente de la RFG de Motonáutica y en nombre de el equipo, nos sentimos muy satisfechos por el resultado de esta prueba”, comentaba Carlos Gago. “Es la primera vez que se hace una selección de pilotos junior en España y nos vamos con ganas de seguir con la actividad de esta escuela”.

El campeón mundial Keko Pereira, al frente de la formación, valora: «Años atrás en nuestras cabezas nacía esta idea. Casi 35 años después ponemos en marcha la escuela de motonáutica. Me siento agradecido, feliz y satisfecho. Hemos sido pioneros. Creamos un hito en la náutica española».