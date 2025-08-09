Narón acoge una nueva cita de la Liga Gallega

Hoy sábado en Narón, en la ensenada de A Gándara, con la VII Bandeira Cidade de Narón, será una nueva confronta de alto nivel de la Liga Gallega de Traineras con protagonismo para los componentes de la Liga A, única categoría que compite este fin de semana.

Las matemáticas no permiten todavía adivinar o certificar, pero es indudable que el Club Remo Chapela-Wofco tiene todas las cartas a su favor. Con 76 puntos, parece mucha la diferencia sobre la S.D.Tirán-Pereira con 68, cuando faltan solamente cuatro regatas.

Las series comenzarán a las 16:00 horas y en ellas contenderán agrupados de acuerdo con la clasificación general actual: Mugardos, Cabo de Cruz y Cesantes-Rodavigo en la primera. Castropol, Urme, Narón y Mecos en la segunda y en la tercera: Chapela-Wofco, Tirán-Pereira, Samertolaméu-Oversea y Bueu-Simei.