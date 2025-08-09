Leylah Fernández, nuevo escollo para Jéssica Bouzas

Con los ecos de su triunfo sobre Venus Williams todavía resonando, la tenista vilagarciana Jéssica Bouzas afronta un nuevo duelo exigente en el Torneo WTA de Cincinnati, donde se va a medir a la canadiense Leylah Fernández.

Al igual que Bouzas, Fernández es otro de los jóvenes valores del tenis femenino mundial, donde ocupa la posición 26 del ranking WTA, mientras la vilagarciana se encuentra en el 42. La canadiense es la cabeza de serie número 21 del torneo. La que consiga superar la eliminatoria de treintaidosavos se encontrará en dieciseisavos de final con la rusa Lyudmila Samsonova, número 18 del mundo. La canadiense llega al partido después de haber ganado, hace tan solo un mes, el Torneo WTA de Washinton, donde superó a Kalinskaya. En Montreal, donde Bouzas realizó un gran torneo, la canadiense quedó eliminada en primera ronda por la australiana Maya Joint.

La vilagarciana jugó en la tarde-noche del pasado jueves un buen encuentro ante la mítica Venus Williams, a la que superó por un doble 6-4, superando la presión de enfrentarse una leyenda del tenis femenino en plena pista central de Cincinnati. Williams llegaba al torneo con 45 años buscando la posibilidad de estar en el Open USA de finales de mes y volver a disfrutar de su presencia en un Grand Slam.

Pero Bouzas, envalentonada tras sus últimas apariciones en el circuito y que la van a colocar ya entre las cincuenta primeras, ha demostrado arrojo para dar lo mejor de ella en escenarios grandes y ante rivales de enjundia. Venus Williams no lo es en estos momentos, pero su aura sí y el ambiente que genera a su alrededor también.

Pero Jéssica Bouzas, sin desplegar su mejor tenis, le recordó a la ganadora de seis grandes que no era su momento. Victoria para la gallega por 6-4 y 6-4 para avanzar a la siguiente ronda del Masters 1000 y continuar su buena racha de resultados con la mente puesta en alcanzar un buen nivel de juego antes del último de los torneos de Grand Slam de la temporada, el Open USA.