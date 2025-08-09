La flota gallega hace del Sella su particular dominio

El 87º Descenso Internacional del Sella volvió a teñir de fiesta y deporte las aguas entre Arriondas y Ribadesella, pero en esta ocasión con un marcado acento gallego. Más de 1.300 palistas de 25 países, distribuidos en más de 900 embarcaciones, participaron en esta prueba de 20 kilómetros, conocida popularmente como la Fiesta de las Piraguas y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, que cada verano convierte el oriente asturiano en epicentro del piragüismo mundial.

En el apartado femenino, las gallegas Tania Fernández (Kayak Tudense) y Tania Álvarez (Breogán de O Grove) confirmaron su dominio en el Sella al repetir la victoria lograda hace dos años, mejorando el segundo puesto alcanzado en la pasada edición. Su triunfo, forjado en una remontada sólida y en una perfecta compenetración sobre la embarcación, volvió a situarlas como referencia indiscutible en la disciplina. La segunda posición también tuvo sello gallego gracias a la piragua formada por Amaia Osaba y la asturiana Llara Tuset, esta última también integrante del Breogán grovense.

Duelo fratricida

En el apartado masculino, el primer K-2 sénior en cruzar la meta fue el de los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera, pero la representación gallega brilló especialmente en la canoa. En el C-1 sénior, el catoirense de As Torres Romería Vikinga, Fernando Busto, se impuso con un tiempo de 1:37:35. Por su parte, el C-2 fue un duelo de alto voltaje entre embarcaciones arousanas, que acabó con victoria para la dupla del Breogán formada por Tono Campos y Diego Romero (1:31:38), por delante de sus vecinos de As Torres Romaría Vikinga, Diego Miguéns y Adrián Pose (1:40:12).

La presencia gallega en los podios se completó con el bronce en K-2 sub-23 de Raúl Prada y Felipe Dobarro, que sumaron un nuevo éxito para la expedición autonómica en un Sella que, una vez más, mezcló el espectáculo deportivo con el colorido festivo de miles de aficionados en las orillas.

Con un palmarés reforzado y varias categorías dominadas, Galicia se marchó de Asturias con la satisfacción de haber convertido el descenso más famoso del mundo en un escaparate para su excelente cantera.