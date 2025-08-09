El derbi gallego deberá esperar

Habrá que esperar algo más por el primer duelo entre el Porriño y el Guardés. El Rocasa impidió el derbi gallego en la final del Memorial Gilsanz que se disputará esta tarde (20:00 horas) y que enfrentará al cuadro canario, verdugo del Guardés en los penaltis, con las porriñesas.

El duelo entre los dos representantes gallegos en la máxima categoría del balonmano femenino español era el plato más apetecible del Memorial que honra la figura del histórico fundador y presidente del Balonmán Porriño. Pero organizar un torneo de este nivel tiene estas cosas, que nada puede darse por hecho. El Rocasa lo impidió en la primera semifinal en la que superó a un Guardés que fue durante buena parte del segundo tiempo por detrás del marcador pero encontró recursos en los últimos minutos para apretar el marcador e igualarlo en la última jugada del partido. Y en los lanzamientos de penalti todo se fue al traste.

En ese primer partido del Memorial Gilsanz el Guardés y el Rocasa jugaron un partido muy igualado en el que ambos conjuntos acusaron la falta de rodaje tras haber abordado numerosos cambios en la configuración de sus plantilla. Las de Ana Seabra llegaron al descanso con una ventaja mínima (15-14) que pronto se enfumó porque en el segundo tiempo el Rocasa, mucho más atinado en ataque, fue siempre marcando la pauta con ventajas no muy largas pero que a falta de cinco minutos llegaron a un más que inquietante 22-25. Pero es esa la situación en la que el Guardés siempre parece encontrar soluciones. Entraron en el último minuto con 24-25 abajo, pero la necesidad de hacer una buena defensa porque atacaba el Rocasa. Recuperaron la posesión y la pizarra de Ana Seabra dibujó una jugada perfectamente dirigida por Cecilia Cacheda que acabó en un «fly» que la propia jugadora de Lalín estrelló contra la portera canaria. Pero el rechace ofreció una nueva oportunidad que permitió el gol sobre la bocina que llevaba la semifinal a los lanzamientos de penalti.Y allí el Mecalia Guardés desperdició los dos primeros lanzamientos y la victoria fue para el Rocasa que jugará de este modo la final.

Toda la igualdad existente en la primera de las semifinales desapareció por completo en la segunda en la que el Conservas Orbe Zendal Porriño pasó por encima del ABC Braga, un equipo netamente inferior al de Isma Martínez que recibió una considerable paliza (41-20).

El partido no tuvo ninguna historia y cuesta analizar la situación en la que se encuentran las porriñesas a juzgar por lo visto ayer porque las portuguesas ofrecieron escasa resistencia aunque en el haber del cuadro local hay que destacar la facilidad para anotar y para transitar. Al igual que el Mecalia Guardés la mutación en la plantilla ha sido muy importante en este verano y los síntomas ofrecidos en este primer partido de pretemporada son positivos. Ante las portuguesas el partido llegó el descanso casi sentenciado con la ventaja de 21-10 a favor de las porriñesas que luego fueron aumentando esa diferencia de forma constante hasta llegar al 41-20 final.

Esta tarde a las 18:00 horas se disputará el duelo por el tercer y cuarto puesto entre el Mecalia Guardés y el ABC Braga y a las 20:00 horas tendrá lugar la final entre el Balonmán Porriño y el Rocasa, un partido que servirá para testar con más precisión el momento de las locales.