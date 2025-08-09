fÚTBOL | Pretemporada
El Coruxo se presenta en O Vao ante el Ourense CF
raúl rodríguez
El Coruxo se presenta esta tarde ante su afición con un partido amistoso ante el Ourense CF, uno de los equipos gallegos que la próxima temporada jugará en Primera RFEF.
El Campo de O Vao será el escenario del encuentro a partir de las 20.30 horas, y el club ha decidido abrir las puertas para que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de una buena tarde de fútbol.
No cabe duda de que el partido reúne todos los alicientes, a pesar de ser pretemporada. Los vigueses están mostrando una buena imagen en estos primeros amistosos con victorias ante el Celta Fortuna, Matamá, Alondras y Gran Peña en la Copa Federación. Los vigueses estrenarán en el partido de hoy en sus camisetas el logo del nuevo patrocinador, GDoce.
