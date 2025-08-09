Traineras | Liga Galega
Chapela-Wofco se exhibe en Narón
Los beretes retoman la senda del triunfo y suman su séptima bandera de ocho posibles | Tirán-Pereira, segundo tras adelantar a un Samertolaméu-Oversea de más a menos
Los atletas de Chapela-Wofco conquistaron la VII Bandeira Cidade de Narón de traineras por la tarde y lo hicieron con una exhibición soberbia. Era la única prueba de la jornada correspondiente a la Liga A y los chapeleiros sumaron su séptimo triunfo de la temporada de ocho posibles, con una victoria amplia y contundente sobre sus más inmediatos adversarios. Los chapeleiros, aunque ya no podrán lograr un pleno que pareció a su alcance, retomán así la senda triunfal después de que Tirán-Pereira interrumpiese su racha el pasado domingo, en la VIII Bandera Cesantes Concello de Redondela.
Y precisamente la SD.Tirán-Pereira puso su mejor saber para restar a los de Arealonga su fuerza y solvencia. De esta férrea lucha salieron los mejores tiempos y de hecho fueron los únicos equipos en bajar el crono de los 21 minutos.
El viento fue uno de los protagonistas de la prueba, con rachas de hasta 18 km/h que obligaron a adaptar la palada. La trainera de Chapela-Wofco salió como un cohete y puso su proa en cabeza a los pocos metros. Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea trataban de no perder comba, pero el ritmo implacable de los beretes se impuso claramente. Primera virada y ya tenían siete segundos de ventaja sobre los de Meira que ocupaban la segunda posición y once sobre Tirán-Pereira.
Margen amplio
Y así se desarrolló la regata, imponiendo su ley en todo momento Chapela-Wofco. A mitad de recorrido su proa dominadora tenía margen amplio de doce segundos sobre Samertolaméu-Oversea que seguía manteniendo la segunda plaza y trece por delante de Tirán-Pereira. Pero Chapela-Wofco dominaba sin agobios y con ritmo implacable.
Las únicas variaciones se produjeron por detrás, entre sus principales perseguidores. En los dos últimos largos Samertolaméu-Oversea se fue quedando, superado por un Tirán-Pereira combativo y corajudo, pero la ventaja de los atletas de Arealonga hacían imposible cualquier intento de repetir victoria o siquiera amenazar de manera real a los chapeleiros.
La victoria fue clara y definitiva de Chapela-Wofco con 16 segundos por delante de Tirán-Pereira y 26 sobre Samertolaméu-Oversea. Con esta victoria los chapeleiros abren un camino de rosas para el triunfo final. Con nueve puntos en la general (ahora tienen 87) sobre Tirán-Pereira que es segundo (con 78) y a falta de tres regatas (Cabo, Castropol y Tirán), su ventaja parece a todas luces insuperable. Aunque las matemáticas son tercas y las estadísticas también para la suma de puntos y cosas peores se han visto.
La cuarta posición en la tanda de los élite la conquistó un magnífico Bueu-Simei que, con su soberbia remontada de fin de temporada, fijó un crono que le llevó de nuevo a la victoria en su duelo cerrado con Castropol, por lo que suma ahora dos puntos más que los asturianos y mantiene su magnífica cuarta plaza (59 puntos) por delante de Castropol (57).
Próxima cita
Los asturianos del Club Mar de Castropol ganaron la segunda serie con claridad, superando a Narón, Mecos y Urme, pero su marca no fue suficiente para desbancar a Bueu-Simei de la cuarta posición en la general. Y lo mismo en la primera de las tres series con victoria de Mugardos, seguidos de Cabo de Cruz y Cesantes-Rodavigo.
La próxima cita será el próximo domingo 17 con la XI Bandeira Marina Cabo da Cruz y la II Bandeira Feminina Club de Empresas CRCC-Concello de Boiro.
VII Bandeira Cidade de Narón
.1. Chapela - Wofco 20:35,81
.2. Tirán - Pereira 20:52,79
.3. Samertolameu-Oversea 21:02,61
.4. Bueu - Simei 21:36,76
.5. Castropol 21:45,44
.6. Narón 21:56,04
.7. Mecos 22:12,60
.8. Urme 22:13,50
.9. Mugardos 22:19,02
10. Cabo Da Cruz 22:38,45
11. Cesantes - Rodavigo 22:41,09
General
.1. Chapela - Wofco 87
.2. Tirán - Pereira 78
.3. Samertolameu-Oversea 75
.4. Bueu - Simei 59
.5. Castropol 57
.6. Urme 47
.7. Narón 39
.8. Mecos 32
.9. Mugardos 30
10. Cabo Da Cruz 13
11. Cesantes - Rodavigo 11
