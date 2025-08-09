Chapela-Wofco se exhibe en Narón

Los atletas de Chapela-Wofco conquistaron la VII Bandeira Cidade de Narón de traineras por la tarde y lo hicieron con una exhibición soberbia. Era la única prueba de la jornada correspondiente a la Liga A y los chapeleiros sumaron su séptimo triunfo de la temporada de ocho posibles, con una victoria amplia y contundente sobre sus más inmediatos adversarios. Los chapeleiros, aunque ya no podrán lograr un pleno que pareció a su alcance, retomán así la senda triunfal después de que Tirán-Pereira interrumpiese su racha el pasado domingo, en la VIII Bandera Cesantes Concello de Redondela.

Y precisamente la SD.Tirán-Pereira puso su mejor saber para restar a los de Arealonga su fuerza y solvencia. De esta férrea lucha salieron los mejores tiempos y de hecho fueron los únicos equipos en bajar el crono de los 21 minutos.

Chapela-Wofco, durante la regata. / LGT

El viento fue uno de los protagonistas de la prueba, con rachas de hasta 18 km/h que obligaron a adaptar la palada. La trainera de Chapela-Wofco salió como un cohete y puso su proa en cabeza a los pocos metros. Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea trataban de no perder comba, pero el ritmo implacable de los beretes se impuso claramente. Primera virada y ya tenían siete segundos de ventaja sobre los de Meira que ocupaban la segunda posición y once sobre Tirán-Pereira.

Margen amplio

Y así se desarrolló la regata, imponiendo su ley en todo momento Chapela-Wofco. A mitad de recorrido su proa dominadora tenía margen amplio de doce segundos sobre Samertolaméu-Oversea que seguía manteniendo la segunda plaza y trece por delante de Tirán-Pereira. Pero Chapela-Wofco dominaba sin agobios y con ritmo implacable.

Las únicas variaciones se produjeron por detrás, entre sus principales perseguidores. En los dos últimos largos Samertolaméu-Oversea se fue quedando, superado por un Tirán-Pereira combativo y corajudo, pero la ventaja de los atletas de Arealonga hacían imposible cualquier intento de repetir victoria o siquiera amenazar de manera real a los chapeleiros.

Los remeros, en pleno esfuerzo. / LGT

La victoria fue clara y definitiva de Chapela-Wofco con 16 segundos por delante de Tirán-Pereira y 26 sobre Samertolaméu-Oversea. Con esta victoria los chapeleiros abren un camino de rosas para el triunfo final. Con nueve puntos en la general (ahora tienen 87) sobre Tirán-Pereira que es segundo (con 78) y a falta de tres regatas (Cabo, Castropol y Tirán), su ventaja parece a todas luces insuperable. Aunque las matemáticas son tercas y las estadísticas también para la suma de puntos y cosas peores se han visto.

La cuarta posición en la tanda de los élite la conquistó un magnífico Bueu-Simei que, con su soberbia remontada de fin de temporada, fijó un crono que le llevó de nuevo a la victoria en su duelo cerrado con Castropol, por lo que suma ahora dos puntos más que los asturianos y mantiene su magnífica cuarta plaza (59 puntos) por delante de Castropol (57).

Próxima cita

Los asturianos del Club Mar de Castropol ganaron la segunda serie con claridad, superando a Narón, Mecos y Urme, pero su marca no fue suficiente para desbancar a Bueu-Simei de la cuarta posición en la general. Y lo mismo en la primera de las tres series con victoria de Mugardos, seguidos de Cabo de Cruz y Cesantes-Rodavigo.

La próxima cita será el próximo domingo 17 con la XI Bandeira Marina Cabo da Cruz y la II Bandeira Feminina Club de Empresas CRCC-Concello de Boiro.