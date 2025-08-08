Porriño y Guardés estrenan su verano

Honrar la figura de Julio Gilsanz, fundador del Balonmán Porriño y su presidente durante muchos años, es el objetivo con el que el Concello de Porriño organiza en colaboración con la Federación Gallega de Balonmano y el propio club porriñés, el Memorial Julio Gilsanz, un torneo que en 2025 llega a su segunda edición, coincidiendo con el segundo aniversario de su fallecimiento y que servirá para que se estrenen en esta pretemporada tanto el Conservas Orbe Zendal Porriño como el Mecalia Guardés, los dos representantes gallegos en la máxima categoría del balonmano femenino español y que este verano han sufrido una importante remodelación en sus plantillas.

El club anfitrión, actual subcampeón de la EHF European Cup, estará acompañado por el Mecalia Atlético Guardés, el Rocasa Gran Canaria y el ABC Braga (participante en la Copa EHF temporada 2025/26). Hoy se disputan las dos semifinales. A partir de las 18:00 horas se enfrentarán el Mecalia Guardés con el Rocasa Gran Canaria y dos horas más tarde, a las 20:00 horas, se miden el Conservas Orbe Zendal Porriño con el ABC Braga. El sábado se disputará a las 18:00 horas el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 20:00 horas la final. La entrada para todos los partidos del torneo sea gratuita y ofrece por lo tanto una oportunidad de ver en acción a varios de los equipos que están llamados a protagonizar la próxima temporada en la División de Honor Femenina.

Novedades

La presentación del torneo estuvo presidida por el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, y asistió el presidente de la Federación Hallega, Bruno López; y una amplia representación del Balonmán Porriño: su presidente Abel Estévez, el entrenador Isma Martínez y la capitana Alicia Campo. También asistieron al acto de presentación Graciela Domínguez y José Luis Gilsanz, esposa y hermana de Julio Gilsanz, y Manuel R. Novoa, director del Colexio Marcote, patrocinador del monumento. El acto de entrega de este memorial también sirvió para presentar la nueva imagen corporativa del Club Balonmán Porriño. César Martínez y Beatriz Arias, representantes de la empresa Juanita Banana, fueron los encargados de explicar el cambio de nombre a gallego (Balonmán Porriño es su nueva denominación oficial), el diseño del escudo, el logotipo y la página web que ya está activa desde hace días y que pretenden sea una eficaz herramienta para el club y su conexión con los aficionados.