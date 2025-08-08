Jessica Bouzas no tiembla ante la leyenda

A Jessica Bouzas no le pudo la leyenda de Venus Williams. La jugadora gallega arruinó la tarde a los miles de aficionados que ayer se acercaron a la pista central de Cincinnati con la esperanza de ver el triunfo de la estadounidense que a sus 45 años ha decidido volver a jugar varios torneos con la esperanza de estar en el Open USA de finales de mes y disfrutar de otra presencia en un Grand Slam. Pero la gallega, envalentonada tras sus últimas apariciones en el circuito y que la van a colocar ya entre las cincuenta primeras, ha demostrado arrojo para dar lo mejor de ella en escenarios grandes y ante rivales de enjundia. Venus Williams no lo es en estos momentos, pero su aura sí y el ambiente que genera a su alrededor también. Pero Jessica Bouzas, sin desplegar su mejor tenis, le recordó a la ganadora de seis grandes que no era su momento. Victoria para la gallega por 6-4 y 6-4para avanzar a la siguiente ronda del Masters 1000 y continuar su buena racha de resultados con la mente puesta en alcanzar un buen nivel de juego antes del último de los torneos de Grand Slam de la temporada, el Open USA.

Para Venus Williams, que en la víspera dijo que «nunca se me puede descartar» y que dejó abierta la posibilidad a que en 2026 vuelva a jugar algún otro torneo, fue un baño de realidad aunque en su defensa hay que reconocerle que plantó batalla y que por momentos sacó su tenis agresivo y que eso le generó más de un problema a una Jessica que se atascó en medio de ese ambiente algo extraño. El triunfo en el primer parcial y el buen arranque en el segundo pareció que encarrilaba el triunfo, pero Williams reaccionó para apretar el partido pero ahí Bouzas no tuvo piedad de ella.