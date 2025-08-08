Detienen a cuatro personas por el asalto a la ciudad deportiva del Sevilla FC cuando perdió contra el Celta

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por los disturbios ocurridos el pasado 10 de mayo en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC, cuando un grupo de aficionados intentaba acceder a las instalaciones del club después de la llegada del equipo, tras la derrota contra el Celta de Vigo.

Los hechos se originaron cuando la primera plantilla del Sevilla FC regresaba a las instalaciones de la Ciudad Deportiva Ramón Cisneros tras caer derrotados en su partido contra el Celta de Vigo. A las puertas de las instalaciones, se congregó una masa importante de aficionados, descontentos con el resultado del equipo sevillista que acumulaba varias derrotas consecutivas.

A la llegada del autobús, los ánimos de los presentes se caldearon hasta de "arrasar con la puerta de entrada", accediendo a las instalaciones deportivas y provocando unos cuantiosos daños económicos.

Aficionados sevillistas han protagonizado altercados a las puertas de la ciudad deportiva. / Álvaro Luna

Tras estos hechos, responsables del Sevilla FC y de La Liga procedieron a denunciar lo acontecido ante la Policía Nacional, que comenzó con las pesquisas tendentes a la identificación y posterior detención de los autores, bautizando esta investigación con el nombre de Operación Caliche.

Esta investigación, liderada por la Brigada Provincial de Información, ha sido, según detalla la Policía Nacional, laboriosa y complicada, ya que los autores ocultaban sus rostros con prendas de ropa para evitar ser identificados. No obstante, la pericia de los policías investigadores ha permitido que los implicados no puedan eludir la acción de la justicia.

Esta primera fase de la operación ha culminado con la identificación y detención de cuatro personas, y actualmente se continúa trabajando en la identificación de más autores, ya que fueron muchas las personas que participaron en los disturbios. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones.