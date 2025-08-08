El Coruxo gana impulso con Gdoce

«Va a ser un buen año», pronostica Gustavo Falque. Confía el presidente del Coruxo en el proyecto deportivo que ha entregado a Javi Fernández Pereira, que anticipó su desembarco a marzo para atar la permanencia. Se ilusiona también con el talento que se cultiva en la cantera. Y ambiciona una reforma de O Vao que se acelerará en su mejor versión si Vigo se confirma como sede mundialista. «Va a ser un buen año», repite, convencido; en principio, su último al frente del club verde. Y lo inaugura con un acuerdo que apuntala la economía.

«Hace tiempo que buscábamos una empresa que nos quisiera ayudar en este tránsito por Segunda B», dice Falque de esta etapa dorada en la historia del Coruxo que se inició con el ascenso de 2010. Pocos han aguantado tanto tiempo en esa categoría –o sus equivalentes tras la reestructuración de 2021–. Una persistencia no exenta de angustias. «Solos ya no podíamos», confiesa. «Apareció la oportunidad de César. Mantuvimos una serie de diálogos. Estamos superagradecidos por que venga. Nos va a dar un impulso que necesitábamos».

Falque y Blanco firman el contrato de patrocinio. / Alba Villar

Habla de César Blanco, fundador de Academia Postal y hoy CEO del conglomerado en el que aquella matriz se incrusta, Gdoce; un grupo de servicios mayormente enfocado a la formación. Es a través de esta marca que se vehicula el apoyo: patrocinio de la camiseta, presencia en redes sociales, acciones con los aficionados... Ayer se ofició la firma por un año, aunque con vocación de continuidad. «Tanto el Coruxo como Gdoce aspiramos a mantener una relación en el tiempo», asegura Blanco, que matiza: «Si aparece un sponsor que les dé muchísimo dinero no pondremos inconveniente. Venimos a apoyar y ayudar. Sabremos estar ahí».

Fue Academia Postal un inversor frecuente en el deporte: atletismo, ciclismo, fútbol sala... «Una experiencia muy bonita, muy enriquecedora», recuerda Blanco, consciente del «sacrificio» que siempre implica la gestión de una entidad deportiva. Tras varios años de ausencia en este campo, han escogido al Coruxo «como una opción muy buena para caminar juntos».

De Ourense a Vigo

Abunda Blanco en las causas de su decisión: «Por amistad, por los valores del Coruxo, por quienes lo dirigen... Tiene razón de ser que apostemos por algo que llevan tantos años empujando». Pesa un posicionamiento geoestratégico. De origen ourensano como Academia Postal, Gdoce se ha radicado en Vigo y el Coruxo combina esa naturaleza con su concurso en una competición estatal. «Aunque el grupo sale a nivel nacional, quería algo vigués a lo que apoyar. Identificamos al Coruxo y aquí estamos. Deseamos aportar nuestro granito de arena. Estamos muy satisfechos de haber dado el paso. Esperamos que se consoliden los éxitos deportivos pero lo que importa es la trayectoria».

Las nuevas equipaciones, aunque aún sujetas a modificaciones. / Alba Villar

«Queremos devolver la confianza que han puesto en nosotros y cumplir nuestros objetivos», señala Falque. La incorporación de Gdoce facilitará la siempre delicada aritmética del presupuesto y se incluye en un plan a medio y largo plazo que abarca de lo competitivo a lo infraestructural. Con Fragoselo ya adecuado para entrenamientos y categorías inferiores, O Vao se remodelará. Y si la FIFA incluye a Vigo en noviembre entre las sedes del Mundial de 2030, mejorarán plazos y alcances. «Vigo necesita un estadio con una capacidad de entre 5.000 y 7.000 espectadores para muchos acontecimientos. Y el club necesita ese espacio para poder crecer». Sobre esa base, confiesa: «Aspiramos a estar en Primera RFEF lo antes posible. Este acuerdo con Gdoce nos ayuda a seguir insistiendo. Es un gran paso para esa ilusión que tenemos».