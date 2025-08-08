El Bembrive da un salto con el fichaje de «Café»

Jessica Jineth Motato Moreno (Pereira, Colombia, 1992), «Café» en el mundillo, es la nueva incorporación del Bembrive FS para encarar su sexta temporada consecutiva en el grupo 1 de la 2ª División de fútbol sala. El fichaje, que ha supuesto un esfuerzo para la directiva que preside Manuel Martínez, supone un salto de calidad superior para la plantilla de Gael Madarnas. La jugadora ya participó en el primer entrenamiento físico del equipo. Directiva y cuerpo técnico mantuvieron unas negociaciones intensas para un equipo económicamente modesto que desde su ascenso en 2020 ha crecido en estructura.

Jessy, de sobrenombre “Café” desde su etapa en el O Fisgón (el actual Marín Futsal), dado por su capitana, Karen Castro, porque en el equipo había otra jugadora con el mismo nombre, Jessi Lores, llega también avalada por las tres capitanas del cuadro vigués, María González, Claudia Martínez y Laura Centeno, sabedoras de que el Bembrive, dos años consecutivos a las puertas del ascenso, puede así aspirar a todo frente a rivales con presupuestos más elevados.

Desde luego, Martínez no ha ocultado su satisfacción por el acuerdo con la hasta ahora capitana del Marín Futsal. “Es un fichaje estrella”, reconocía el dirigente sin tapujos. La colombiana, que en 2008 aterrizó con su madre en España, pasó sus primeros años en Castilla y León. Internacional años atrás con la selección cafetera, es una jugadora conocen perfectamente tanto Clau como Jessi Lores -regresa al club- como Mar Fernández, pues han coincidido bien en el Marín o en el Poio en Primera.

Jessi Moreno, que no es una goleadora pero cuya calidad y versatilidad le permiten sumar una media de 9-10 dianas por campaña, ha jugado en la máxima categoría con el Valladolid FS (12/13), con el FSF Rioja (13/14 y 14/15), con el Poio Pescamar en dos etapas (15/16, 16/17 y 18/19) y con el Marín Futsal (21/22, 22/23, 23/24 y 24/25).