Los talentos de Canido apuestan por el 420

Fin de curso en la Escuela de Vela del Club Marítimo de Canido y nueva hornada de regatistas listos para continuar su formación en las categorías juveniles. Es el caso de Alma Chamorro, Laura Pérez, Iago Guisande, Irene Campos, Juan Camacho y Julia de Cominges, quienes han pasado varias temporadas por la preceptiva formación en el optimist. Han competido aprendiendo en aguas de Palma de Mallorca, León, Extremadura, Portuga, Agadir...

Esta temporada marca el inicio de un nuevo reto: la creación de la flota de 420 en el Marítimo. Algunos regatistas de Canido ya han dado el salto a esta clase: Juan Camacho navega junto a Iago Guisande, siendo los primeros en comenzar esta etapa; Alma Chamorro forma tripulación con Laura Pérez y Julia de Cominges se une a Gonzalo Silveira. Otro producto de la Escuela del Marítimo de Canido es Omar Colmenares, que se despide tras ocho años como profesor. El regatista vigués fue alumno con tan solo siete años de Emilio Méndez, que sigue siendo responsable de esta área.

Semana Abanca

Entre los proyectos del Club Marítimo de Canido, que preside Juan Pablo Cividanes, está la apuesta por el 420, embarcación previa al 470 (mixto olímpico) y en la que navegan dos regatistas. El club, entre los fundadores de la Semana Abanca, tiene un preacuerdo con el entrenador olímpico de la Federación Española para que imparta en el otoño de 2026 un clinic.