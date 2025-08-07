El crecimiento de Jéssica Bouzas ya mira a Nueva York

Camino de los 23 años, Jéssica Bouzas ha hecho de su carrera en el mundo del tenis el ejemplo de que la constancia, no exenta de talento, la está llevando a experimentar una meteórica progresión en los dos últimos años.

En el último vistazo al ránking mundial los apellidos Bouzas Maneiro aparecen en la posición número 43. Una barrera más derribada por una tenista vilagarciana que cogió su primera raqueta en el Club de Tenis O Rial y que ahora se ha convertido en uno de los nombres de futuro en los cuadros finales de cualquier Grand Slam.

Ese carácter voraz e inconformista en la pista también contó con la precocidad propia de quien cuenta con un aura especial. El paso a la Academia Ferrer en tierras valencianas le llegó pronto, con apenas 13 años, y desde hace casi una década ha ido acumulando méritos y derribando listones hasta el más reciente: disputar unos cuartos de final de un WTA 1.000 en el Torneo de Montreal. Otra joven promesa hecha realidad, como Victoria Mboko, le impidió el pase a las semifinales.

Sólo Badosa por encima

Instalada desde hace dos años en Madrid, Bouzas Maneiro trabaja cada día mental y físicamente para seguir derribando barreras con un equipo capitaneado por Roberto Ortega. El haber llegado a la segunda semana en el último Wimbledon no sacia sus ansias de crecer. Una hierba londinense donde hace poco más de un año dio su primer «pelotazo» ganando a Marketa Vondrousova, entonces vigente campeona en el All England Tennis Club. Meses antes ya había mostrado su impronta en Madrid con una mediática victoria sobre Paula Badosa, única jugadora española que todavía la supera en el ránking mundial.

Jessica Bouzas Maneiro, durante su partido con Victoria Mboko. / Christinne Muschi

También la tierra de Roland Garros o la rápida superficie de Australia saben de lo que Jéssica Bouzas puede hacer. Ni en uno ni en otro fue capaz de alcanzar la segunda semana todavía, como sí logró en Londres, pero ahora ya mira hacia Nueva York con la intención de apuntalar un 2025 que está siendo clave en su carrera.

El prestigioso Torneo de Cincinnati espera en cuestión de días, pero con Flushing Meadows en el horizonte. Todo ello sin perder el espíritu con el que comenzó a jugar con cinco años y que le ha encaminado a la pelea por logros aún mucho más jerárquicos.

Bouzas representa a una nueva generación del tenis español con la ambición de épocas doradas y que ha dejado claro que no quiere quedarse con la etiqueta de promesa. Porque si algo ha demostrado hasta ahora es que trabajo, talento y paciencia son sus mejores armas.