Iñigo Martínez deja el Barça para marcharse a Arabia

El esperado ingreso económico por el traspaso de un futbolista llegará por una vía insospechada. Y no deseada: el de Iñigo Martínez, que ha recibido y aceptado una oferta irrechazable de Arabia Saudí. Del Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo y João Félix. Los términos del acuerdo se están ultimando entre los clubs, con el precepto de que el Barça no se opondrá a que el futbolista vasco, de 34 años, firme el último contrato y el más lucrativo de su vida cuando enfila el final de su carrera deportiva.

El Barça está al corriente de la situación y anda en conversaciones para obtener alguna cantidad por el jugador, que en la pasada campaña fue renovado por su excelente rendimiento. Iñigo fue uno de los pilares del equipo de Hansi Flick, titular indiscutible al lado de Pau Cubarsí. El central vasco jugó 46 de los 60 partidos oficiales del equipo. Se perdió cinco por una lesión muscular en enero y descansó en seis, regulado por el entrenador para la fase decisiva de la temporada.

Iñigo irá al Al Nassr a cubrir la baja de Aymeric Laporte, que regresa a Bilbao. En Arabia se asegura la titularidad indiscutible y un calendario más liviano de partidos respecto al que tendría que afrontar con la plantilla azulgrana. El jugador tiene un acuerdo con el club saudí -algunas fuentes deslizaron que se había despedido de sus compañeros, a falta ahora de que el Barça pacte una cantidad compensatoria y que alivie los graves problemas para alcanzar el fair play salarial que permita inscribir a los cuatro futbolistas pendientes: los dos fichajes (Joan Garcia y Marcus Rashford) y los dos renovados: Gerard Martín y Wojciech Szczesny.

La sorpresiva salida de Iñigo da sentido a que Flick probara a Gerard Martín como central izquierdo. El vasco no participó en los dos amistosos de Corea del Sur por "fatiga muscular", según se dijo, y el técnico colocó en su lugar a uno de los dos defensas zurdos que tiene. Martín es má adaptable a la posición de Alejandro Balde.