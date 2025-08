El Sárdoma recompone su defensa

Pedro García (Vigo, 1990), el nuevo técnico del Sárdoma CF, ya cuenta con los primeros fichajes para afrontar la temporada 25/26 al frente de un proyecto notablemente remozado para 3ª RFEF.

La salida de varias jugadoras tras el fallido ascenso -inviable su permanencia con la nueva composición, exclusivamente autonómica, de la categoría-, ha dado entrada a otros valores que ya conocen la cuarta división nacional.

Paula González (Oia, 2007) y Andrea Álvarez, “Peque” (Vigo, 2000), la campaña pasada en el Lóstrego gondomareño -que ahora estrena cambio de razón social para Vigo- son las primeras incorporaciones de un verano que se presenta tan movido como curioso y, al tiempo, interesante. Porque estará marcado por los trasvases: jugadoras sardomistas también harán el viaje inverso para enfundarse la casaca del Lóstrego en la 25/26.

Dos salidas

El club de As Relfas, que aún no conoce la composición definitiva del grupo 1 -también competirán el Domaio FC morracense y el Tomiño-, refuerza una zaga que cambiará por completo. Tras la marcha de Nerea Alonso al Valladares y de Aida Samper al Olímpico de León, el once blanquiazul gana la experiencia de “Peque”, jugadora fundamental en el Lóstrego (y antes en el Valladares) de Couñago.

El verano promete numerosos movimientos y también la apuesta de los clubes por las jugadoras jóvenes de cantera.