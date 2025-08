El Coruxo espera rival tras eliminar al Gran Peña

El Coruxo pasó la eliminatoria previa de la fase autonómica de la Copa Federación tras eliminar al Gran Peña. Los de O Vao esperan rival, que saldrá de la eliminatoria que disputará pasado mañana en Vilagarcía de Arosa el Arosa y el Pontevedra.

A pesar de ser un partido oficial, no cabe duda que fue el típico partido de pretemporada, con dos equipos que están comenzando a trabajar y que todavía no tienen ese punto físico necesario para jugar un partido en plenas condiciones.

Además, no podemos olvidarnos del calor que hizo ayer en la ciudad, lo que no cabe duda que complicó todavía más el desarrollo del encuentro, y de la eliminatoria.

No cabe duda de que esa semana más de trabajo y, evidentemente la diferencia de categoría, de notó sobre el terreno de juego. El Coruxo tenía más el balón ante un Gran Peña que trataba de aguantar en bloque bajo. El partido no tenía demasiado ritmo, por lo que las llegadas al área rival no fueron claras, con lo que el partido se desarrollaba, más o menos, tal y como era de esperar a estas alturas de la temporada.

Los de O Vao son un equipo complicado cuando tienen la posesión del balón, y aunque no eran capaces de ver portería, tenían esa tranquilidad de saber que tenían el encuentro controlado, y que en cualquier momento podía desequilibrar el encuentro con un gol.

El partido se encarriló muy pronto para los de O Vao, que a los siete minutos de juego se adelantaba en el marcador por mediación de Javi González. Fue una jugada bien llevada por los verdes, que finalizó el delantero de O Vao.

Con esta situación, el Coruxo se encontró mucho más cómodo sobre el terreno de juego. El Gran Peña esperaba a los de O Vao, que con el balón en su poder se encuentran cómodos sobre el terreno de juego. Poco trabajo para Esteban en la primera media hora que jugó, y posteriormente para Alberto.

Con el paso por los vestuarios llegó el carrusel de cambios en los dos equipos. A pesar de ser un partido oficial, las normas permiten más cambios de los habituales. El Gran Peña hizo cinco, mientras que el Coruxo aprovechó todos para hacer hasta hacer ocho sustituciones para no cargar en exceso a sus jugadores.

El partido se rompió al comienzo de la segunda parte, pues cuando se llevaban dos minutos disputados, Javi González marcaba su segundo tanto de la tarde y sentenciaba el partido.