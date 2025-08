El voleibol masculino español afronta una enrevesada y polémica remodelación por debajo de Superliga 1. La actual Superliga 2, con 36 equipos divididos en tres grupos según criterios geográficos, se transformará a partir de la temporada 2026-2027 en una Superliga 2 con tres subcategorías: A (un grupo), B (dos grupos) y C (tres grupos). Estas tres divisiones, que implican un incremento de los participantes, estarán jerarquizadas por calidad, aunque también habrá equipos de B y C que puedan disputar la fase de ascenso a Superliga 1. Un sistema original y confuso, al menos en su denominación, que no figura en las bases colgadas pero que se aprobó en la última asamblea pese a la oposición de clubes como el Vigo. En cualquier caso, «habrá que cumplir lo acordado», se resigna el presidente olívico, Guillermo Touza. El objetivo que se fijan los vigueses en esta campaña 25-26 es quedar entre los cuatro primeros del actual grupo A, sin gradación, para ser incluido a la siguiente en el grupo A, ya de los mejores.

El Vigo se refuerza para el año más duro

Será complicado lograr plaza en ese primer vagón y eludir el descenso al grupo B en 2026. El Vigo se ha estabilizado durante los últimos años en la zona media-alta, pero ese buen rendimiento podría no bastarle. Quedó sexto en el último ejercicio. Aunque ya no cuenta entre sus rivales al Arona, se mantiene el Santanderina, campeón de la última fase regular, y a los potentes equipos gallegos (Dumbría, Boiro, San Sadurniño) se une el Emevé, recién descendido de Superliga 1.

No variará el Vigo su fórmula, cimentada sobre la cantera. Ni quiere por vocación ni puede por limitaciones económicas. «Es una pena que sigamos viviendo únicamente de las ayudas de las instituciones porque el trabajo de las categorías inferiores sigue dando sus frutos», comenta Touza sobre la perenne falta de patrocinador. «Con más medios económicos otro gallo cantaría».

Habrá algunas variaciones, sin embargo, en la plantilla que dirige desde 2023 Diego Taboada. En el capítulo de bajas, Diego Pullina ha regresado a Cataluña y Mateo Prado ha fichado por el Boiro. Para compensar la pérdida de estos dos centrales llega otro central, el mallorquín Daniel Dezuttere, y el alicantino Carlos Sánchez, que juega de cuatro. Ambos nacieron en 2007 y se mudan a Vigo por estudios. Taboada espera de Sánchez que sea una pieza útil cuando otros compañeros flaqueen. Dezuttere es un talento de 2.05 de altura llamado a ser titular desde el primer momento. De hecho, está disputando en Uzbekistán el Mundial Sub 19 junto a su nuevo compañero, el colocador vigués Ernesto Gómez. España, que cayó ayer en semifinales ante Polonia por 3-0, peleará hoy por el bronce con Irán. No son los únicos internacionales del Vigo en liza –Miguel Martínez, habitual de la sub 17, no tiene actualmente competición–. En el Europeo Sub 16, y con Diego Taboada de seleccionador, participa Jorge Soto. Ayer ganaron a Francia (3-2), en el duelo entre favoritas. Su rival en la final será Italia.

En la directiva olívica, anticipando que la liga «será mucho más dura que las anteriores ediciones», han considerado que debían inyectar cierta experiencia a tanta juventud. Y la han encontrado con el opuesto Jakub Kočvara. En realidad, el checo sólo tiene 23 años, pero acumula bastante experiencia profesional en su país. «Nos puede ayudar a mejorar el rendimiento del resto de la plantilla», evalúa Touza. «La media de edad del conjunto sigue siendo joven, pero esto no debe ser motivo para que no puedan alcanzar un gran rendimiento a medida que pasen las jornadas». La Superliga 2 se iniciará el 4 de ocubre, en Coia, ante el Covadonga.