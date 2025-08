Promesa a la carrera desde A Illa a Balaídos

A veces la fidelidad a unos colores va más allá de lo racional. Lo que para muchos es un equipo, para otros es una forma de vida. Pablo Otero, natural de A Illa de Arousa y atleta de alto nivel, ha decidido cumplir al pie de la letra una promesa lanzada meses atrás: recorrerá corriendo los cerca de 70 kilómetros que separan su casa del estadio de Balaídos con motivo del regreso del Celta a Europa. Será el próximo 17 de agosto, coincidiendo con el debut del equipo vigués en LaLiga ante el Getafe.

Todo comenzó el pasado mes de diciembre, en una charla entre amigos. El Celta de Claudio Giráldez atravesaba una buena racha y Pablo, como tantos celtistas, soñaba con una clasificación europea que parecía tan improbable como deseada. En tono distendido pero firme, lanzó la propuesta: «Si el Celta va a Europa, corro hasta Balaídos». Y como el fútbol es a veces magia, el milagro se produjo. Pero la parte más extraordinaria estaba aún por llegar: Pablo Otero no pensaba retractarse.

«Sé que no va a ser fácil. Estaré una semana con las piernas destrozadas, pero Europa bien lo merece», confiesa entre risas. Y no es una figura cualquiera: subcampeón de España de milla en ruta, Pablo es un corredor disciplinado y experimentado, aunque reconoce que esta aventura no se ajusta a sus rutinas. «Estoy en plena pretemporada y una tirada de casi cinco horas no encaja mucho en mis planes, pero me debo a mi palabra», admite. De hecho, no ha diseñado un entrenamiento específico para la prueba. «Tengo el kilometraje suficiente como para afrontarlo sin una preparación concreta», añade.

El atleta de A Illa lleva más de 20 años acudiendo asiduamente a Balaídos a ver a su equipo. / Noé Parga

Su idea es salir entre las 5 y las 6 de la mañana, dependiendo del tiempo que haga ese día, y evitar así las horas centrales de más calor. El recorrido se hará por carretera general, por lo que extremará las precauciones. Y lo hará, por supuesto, enfundado en la camiseta del Celta, como no podía ser de otra manera: «La ocasión lo merece. Hay que llegar a Balaídos como se debe».

El gesto no ha pasado desapercibido. Belermo Dios, presidente de la peña Carcamáns —de la que Otero forma parte desde hace más de 20 años—, contactó con el club para informar de la iniciativa. La presidenta del Celta, Marián Mouriño, acogió con entusiasmo la idea y el propio club se puso en contacto con el atleta para colaborar en la organización y difusión del reto. No se descarta que a la llegada a Balaídos haya alguna sorpresa especial, tanto por parte del club como de la afición, que ya empieza a conocer la dimensión del reto.

Para Pablo, más allá del esfuerzo físico, esta carrera tiene un enorme valor simbólico. «No me pierdo un partido en casa desde hace más de dos décadas. He vivido muchos momentos complicados, y este regreso a Europa es un regalo para todos los que estuvimos ahí siempre». La travesía será también una forma de conectar emocionalmente con esos años de fidelidad silenciosa. «Es una forma de celebrar lo que significa el Celta para mí. Es mi equipo, mi historia, mi gente», explica.

En una época en la que el fútbol se ve a menudo como una industria impersonal, historias como la de Pablo Otero recuerdan que la pasión por un escudo sigue viva en muchos rincones. Que hay aficionados dispuestos a hacer locuras, pero con sentido. Que cumplir una promesa, aunque sea extenuante, puede ser también un acto de orgullo y pertenencia.

Balaídos lo espera. Y él llegará corriendo. Literalmente.