Una ausencia feliz

Un contratiempo deportivo provocado por una noticia feliz. Una paradoja que protagoniza el Mecalia Guardés que se ha quedado esta temporada sin una de sus referentes en la plantilla. Estela Carrera, la portera valenciana que vive su segunda etapa en el club, no defenderá la meta del equipo miñoto porque va a ser madre y los próximos doce meses estará alejada por completo de su oficio de portera.

Esta semana la jugadora tomó la decisión de hacer público lo que el club conoció unas semanas antes. Hace días el anuncio del fichaje de Amandine Balzinc pudo sorprender algo porque la francesa se convertía en la tercera portera de la plantilla para la temporada 2025-26. Parecía un exceso y la verdadera causa no tardó en conocerse. El Guardés se movió en el mercado para hacerse con una nueva guardameta tras conocer la feliz situación de Estela Carrera y cubrirse de forma urgente de cara a la próxima temporada.

Estela Carrera y su pareja anunciaron con esta foto la noticia. / FDV

El martes, en las redes sociales, Estela Carrera anunciaba a través de una fotografía en sus redes sociales personales que se enfrentará al “reto más grande y bonito de su vida: la maternidad». La guardameta, que recientemente había renovado su acuerdo con el club para seguir vistiendo su camiseta esta temporada 2025/2026, ya ha iniciado su periodo de baja. La eldense estuvo en la vuelta al trabajo del equipo recibiendo a sus antiguas y nuevas compañeras, pero sin participar del trabajo de pista.

La portera, que está embarazada de tres meses y medio, reconocía ayer que la situación también le pilló un tanto de improviso. Cuando renovó el contraro hace unos meses no imaginaba que la temporada iba a dar un vuelco semejante: «De haberlo planificado pues a lo mejor hubiera esperado un año, pero las cosas han venido así». Carrera explica que el primero en conocerlo en el club fue el presidente y que su idea era informarles con rapidez para que pudieran hacer planes, contratar a su recambio y poder ordenarse para el comienzo de la temporada. Cuando todo estuvo encarrilado es cuando se puso en conocimiento de todo el mundo la feliz noticia.

Estela Carrera reconoce que ser madre era una idea que siempre había estado en la cabeza pero su condición de deportistas profesional la ha condicionado en ese sentido: «De no ser deportista tengo claro que me hubiera gusto ser madre algo más joven». A sus 33 años la portera valenciana no hace muchos planes ya a largo plazo. Piensa en que ayudará al Guardés en todo lo que pueda durante los próximos meses aunque no pueda hacerlo en la cancha y no imagina lo que sucederá cuando nazca, en si tiene la idea de regresar a su faceta de guardameta o aparcará para siempre el balonmano: «No lo sé ahora mismo, pero si tengo ganas y me apetece pues seguramente pero es algo en lo que ahora mismo no puedo pensar».

El Guardés, por su parte, ya con las espaldas bien cubiertas con la francesa Balzinc, se ha preocupado por transmitir su felicitación a la portera. Un nuevo aficionado (o aficionada) miñoto viene en camino.