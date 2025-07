«Saca la mano y confía»

Hay quien dice que las carreras de relevos cortos son una de las manifestaciones más hermosas del atletismo porque cuatro deportistas se convierten en uno solo durante esos cuarenta y pico segundos en los que todo sucede muy rápido y a los sentidos les cuesta asimilar toda la información que se produce durante la prueba. Un simple error resulta ruinoso; la falta de entendimiento supone una condena; una mirada atrás arruina meses de trabajo. A cambio, la ejecución perfecta puede llevarte al cielo.

En eso pensaba Jorge Castro, entrenador del Celta, viendo la final de 4x100 del Campeonato de España sub 20 de este fin de semana en el que el cuarteto femenino del club vigués logró una de esas medallas improbables, una plata gigante que hace buena la apuesta que el Celta ha hecho por los relevos y que les permite ver el futuro de este sector con optimismo.

Daniela Castro, Marta Camaño, Valeria González y Candela Hermida. | José Lores

Al podio se subieron Marta Camaño, Valeria González, Candela Hermida y Daniela Castro, pero junto a ellas había más gente aunque no aparezcan en la foto. Del equipo que lleva tres meses preparando el Campeonato de España han formado parte también Carmen Franco y Martina Gutiérrez (aunque se quedaron fuera de la cita), los entrenadores de cada una de ellas (Fran Rodríguez es el único que dirige a dos de ellas) y luego Jorge Castro que es quien coordinó el trabajo. La medalla implica orden, seriedad en el trabajo y voluntad. Hay que adaptar agendas, armonizar entrenamientos, compaginar las necesidades individuales en base al objetivo común y entregarse al arduo trabajo de perfeccionar las tres entregas del testigo que marcarán su destino como equipo.

A unas décimas del récord absoluto

Jorge Castro recuerda con entusiasmo lo sucedido en Villafranca de los Barros porque en un momento de absoluta presión el equipo estuvo mucho mejor de lo que había imaginado. La marca (47:88) supone un nuevo récord gallego de la categoría a menos de un segundo del absoluto: «Cuando se clasificaron lo hicieron con una marca de 48:55 y sinceramente pensaba en que si éramos capaces de perfeccionar algunos detalles serían capaces de correr en torno a 48 segundos o 48:20. Y fueron capaces de estar por debajo. Una maravilla».

El técnico pone en valor sobre todo el esfuerzo y el compromiso de las chicas para ser capaces de asimilar las horas de trabajo alrededor de la entrega del testigo. «Al final no se trata solo de ser las más rápidas. De hecho, no han conseguido la medalla las más rápidas por marcas, pero el relevo te convierte en un atleta único. El premio te lo van a dar o quitar esos tres momentos claves en los que hay que entregar el testigo. Es enorme la incertidumbre y los nervios porque todo sucede muy rápido. La coordinación es más importante que cualquier otra cosa y ahí estuvieron perfectas».

Candela Hermida, Daniela Castro, Marta Camaño y Valeria González, ayer en las pistas de Balaídos. / Jose Lores

Jorge Castro se ríe al recordarlo, pero parece disfrutar de la experiencia de esa catarata de nervios que se experimentan en la cámara de llamadas. Treinta y dos atletas juntas repartidas en ocho equipos. La tensión desborda. El técnico explica que las célticas «estaban muy nerviosas, como todas. Para tres de ellas era su primera experiencia en un Campeonato de España. Solo Valeria había estado en un sub16. Y claro...imagínate la tensión».

-¿Y qué se les dice en ese momento?

-Pues que todo va a salir bien y que las otras están aún más nerviosas que ellas. Debió funcionar.

La cuestión es que el relevo corto del Celta hizo una carrera pletórica y solo el equipo del Súper Amara puso finalizar antes que ellas. Su plata fue una de las grandes sorpresas del Campeonato. El plan había salido perfecto. Jorge Castro recuerda que no hay secretos en la planificación y en el entrenamiento: «No utilizamos nada especial. Una marca adhesiva en la calle para que la atleta sepa en qué momento tiene que arrancar. A partir de ahí correr sin volver la vista atrás y sacar el brazo en el momento justo para que la compañera ponga el testigo ahí. En el relevo hay que tener fe en el compañero, pones la mano y sabes que ahí aparecerá el testigo. No puedes volver la vista, ni pensar, ni dudar...correr y confiar».

El relevo está formado por dos especialistas en los 400 metros (Candela Hermida y Daniela Castro) y otras dos (Marta Caamaño y Valeria González) que corren 100 y 200. Las primeras, más alejadas de su hábitat, no les costó adaptarse a la prueba. Solo les supuso algo más de esfuerzo la entrega del testigo. El trabajo lo compensó todo. Ahora su unión sufrirá un pequeño contratiempo por culpa de la edad. Dos de ellas cambian de categoría y no podrán volver dentro de un año en busca de otra medalla en el Nacional sub 20.

Castro está tranquilo porque «formaremos un buen relevo porque vienen chicas de abajo con fuerza y haremos un buen equipo». En el club van a seguir apostando de forma decidida por los relevos porque «crean un vínculo muy especial. En un deporte individual como el atletismo de repente verte integrado en un grupo de trabajo en el que todo tiene que funcionar de forma calculada, perfecta, ayuda a la integración y al grupo. Es bueno para los atletas y para el club por lo que se genera alrededor del relevo. De un éxito así todo el mundo se siente partícipe».