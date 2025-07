La marea naranja

Juan Zunzunegui, leyenda del remo gallego que a sus 49 años se sube cada fin de semana a la trainera de Chapela Wofco para ejercer de remero y entrenador al tiempo, casi exige que cada victoria de la temporada se celebre como la primera. Lo dice tras atravesar el ecuador del calendario y después de que los de Arealonga se hayan llevado once de las trece banderas disputadas hasta el momento en la Liga Gallega (seis de seis en la Liga masculina; cinco de siete en la femenina). «Hay que celebrarlo todo porque nunca sabes cuándo se acaba esto. Llegará el día en que la bandera que ganes sea la última porque de repente todo se tuerce. Ahora lo vemos fácil porque ganamos, pero sabemos lo que tenemos que trabajar y esforzarnos para conseguirlo».

Las componentes de la trainera femenina de Chapela. | Adrián Irago

La reflexión llega en medio de la excitación que se vive en el club de Arealonga que vuela hacia el primer doblete de su historia en la Liga Gallega. La embarcación femenina ya triunfó en sus últimas dos ediciones y persigue su tercer entorchado consecutivo, pero la trainera masculina nunca ha sido capaz de proclamarse campeona gallega. Hoy lo tienen en su mano porque se han mostrado implacables con sus rivales a quienes han arrollado de forma implacable en las seis pruebas disputadas. Todo ello ha disparado el entusiasmo en el club donde crece la ilusión por el doblete y lo que viene detrás: la clasificatoria para la Concha, el play off de ascenso a la ACT. Palabras mayores; el fruto de un trabajo que dio una vuelta de tuerca hace cinco años cuando el club se embarcó en un proyecto ambicioso que hoy les ha situado a la cabeza del remo gallego.

Los miembros del equipo B posan junto a las instalaciones del club. | Adrián Irago

Zunzunegui, remero y entrenador, prefiere ir trazando objetivos más inmediatos sin perder de vista lo que está por venir: «Intentamos no fallar en ninguna prueba y es algo que puede suceder. Hay que tener en cuenta que estamos ganando por un margen de diez segundos pero en regatas que duran veinte o veintiún minutos. Queremos seguir la dinámica, hacer el pleno si podemos, afinar la velocidad y todo sin olvidar que cada día reman trece pero que otros se quedan fuera y mantienen la ilusión de remar con la idea de que la trainera no pierda rendimiento. Eso es esencial para nosotros».

Tiene claro «Zunzu» que la trainera no puede quedarse a dormir por culpa de las victorias: «Somos conscientes de que hay que mejorar el nivel de cara a la clasificatoria de La Concha y el play-off de la ACT» y por eso una de las cosas que le permite ser un entrenador que se sube a la trainera a remar es que le permite entender muchas cosas, advertir errores, lagunas, pulir defectos, poner en relieve lo que funciona: «Me gusta seguir remando porque me siento competitivo y porque es verdad que desde dentro ves otras cosas». Y se atreve a apuntar lo que más y menos le gusta ahora mismo de Chapela: «Nos faltan cosas por afinar todavía, pero lo que más me gusta es que estamos disfrutando de remar, que no lo vivimos como una agonía aunque la exigencia sea alta. Podemos disfrutar de los entrenamientos, de la competición, de las regatas. Y estar en la traineras también es muy importante porque ves la economía de la remada que es algo esencial para conseguir más velocidad».

Zunzunegui está contento con lo que Chapela ha conseguido en los años que lleva al frente del equipo. Una de sus primeras ideas era crear una segunda trainera donde ir curtiendo a los jóvenes que salen de sus categorías inferiores. Un esfuerzo económico y organizativo que el técnico considera imprescindible. Conseguir chavales y que se estabilicen en el club ya es más complicado: «No es difícil que entren porque a ciertas edades están con ganas de probar muchas cosas, pero lo complicado es conseguir un nivel alto de implicación necesario porque el esfuerzo es grande y hay que pensar que el verano se hace complicado teniendo que competir todos los fines de semana. Hay que adaptarse a las circunstancias y a los tiempos que vivimos».

Trainera femenina

Fernando Alvarez hace unos meses que tomó las riendas de la trainera femenina de Chapela. Llegó a un equipo acostumbrado a ganar (campeonas en las últimas ediciones) con la misión de mantener ese hambre y de impulsar a un grupo que ha sufrido importantes cambios con respecto a la anterior temporada. Mantiene a algunas de sus veteranas, pero han rejuvenecido la trainera hasta los 25 años de media de edad. Todo ello sin perder rendimiento: «El balance es positivo. Solo hemos tenido dos días malos: en Mugardos nos salieron mal las cosas y el pasado fin de semana en Ferrol fuimos segundas con un equipo algo de circunstancias por culpa de algunos problemas. El resto del calendario lo hemos sacado con solvencia. No como el año pasado, pero esta temporada hay que tener en cuenta que está Tirán que viene de la ACT. Somos un equipo diferente y seguimos ahí».

Aunque ha comenzado a trabajar hace poco tiempo con ellas, Fernando detecta en sus remeras «que son muy competitivas. Tienen esas ganas de remar, de competir, de seguir estando ahí arriba». En ese sentido valora el germen que se ha ido formando en Chapela en estos años en los que ganar empieza a ser un hábito: «Eso ayuda. Ganar es una cultura y no es fácil para un equipo modesto generar ese sentimiento y ahora Chapela lo tiene».

El entrenador del equipo femenino sabe que la meta de futuro para el final del verano será estar en La Concha y en ese play-off de ascenso a ACT, pero él prefiere tomarse las cosas con más calma: «Lo primero es afianzar el liderato en la Liga Gallega. Solo llevamos dos puntos de ventaja a falta de cinco banderas. Si seguimos siendo regulares como hasta ahora podemos conseguir el objetivo y empezar a plantearnos otras metas». Llegaría entonces el momento de medirse a las embarcaciones del norte en La Concha: «Esta temporada hay en la ACT una igualdad exagerada entre todos los equipos. No es como la temporada pasada y eso complicará mucho estar en La Concha. Y en el play off hay que tener en cuenta que hay una regata de mar que no nos ayuda porque no estamos acostumbrados y una de ría. Eso lo complica todo y nosotros somos un equipo joven...y puede que para ese tipo de prueba se necesite algo de experiencia». Pero Fernando advierte de una cosa antes: «Es importante que todo eso lo veamos como un premio más que como un objetivo». Y en las siguientes semanas, después del parón de comienzos de agosto, tocará afinar detalles en la trainera para ajustarla a competiciones de solo dos largos en vez de los cuatro a los que están acostumbrados. Lo harán. Pero sin perder el foco del objetivo inmediato. Vivir la siguiente remada como la más importante del verano.