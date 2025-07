Rubén Fernández roza un nuevo podio

Amargo cuarto puesto del vigués Rubén Fernández en el Gran Premio de la República Checa del Mundial de motocross. Tras una ilusionante primera manga, en la que fue segundo, el vigués cayó a la séptima en la que cerraba el día y eso le dio para finalizar en la cuarta posición,a solo dos puntos del podio. Una lástima.

En el día en el que Rubén Fernández estrenaba la Honda CRF450R las perspectivas eran muy buenas porque el sábado fue tercero en los entrenamientos y su rendimiento en la primera manga fue más que notable. Se instaló pronto en puesto de podio y un fallo de Febvre en la última vuelta le dio el segundo puesto en esa primera manga dominada por Lucas Coenen.

Pero las cosas se torcieron en la segunda manga. Rubén se vio atrapado en un tapón en la salida de la que no había escape posible y eso le llevó a la última posición. A partir de ahí inició una enorme remontada que le colocó en el puesto trece al final de la primera vuelta, seis vueltas después ascendió a la décima posición y su presión le llevó hasta la séptima posición. Un esfuerzo enorme que le dio para finalizar cuarto con 36 puntos, dos menos que Coldenhoff que con 38 logró el tercer puesto.

El vigués no ocultaba su amargura a la conclusión: “Sin duda ha sido un duro trago terminar cuarto y quedarme tan cerca del podio una vez más. Tras el segundo puesto de la primera carrera, me sentía realmente bien y estaba entusiasmado con la segunda, pero desgraciadamente, antes de llegar a la primera curva se acabaron mis opciones de victoria. Me he reincorporado casi último y me he esforzado al máximo para adelantar al mayor número posible de pilotos y he llegado hasta la séptima posición, a sólo dos puntos del podio. Aun así, creo que hemos demostrado que el prototipo es excelente. Volveremos a intentarlo en Lommel el próximo fin de semana”.