«Dro» vive un estreno soñado

Pedro Fernández «Dro» vivió un estreno a lo grande con el primer equipo de Barcelona. El joven de Nigrán, que cumplió hace poco los diecisiete años, se estrenó a las órdenes de Hansi Flick en el arranque de la gira asiática del Barcelona y anotó el 1-3 ante el Vissel Kobe en Japón. Sucedió a tres minutos del final del partido tras recoger un rechace en la frontal y golpear con colocación, lo que hizo imposible la estirada del portero local. «Increíble, la verdad. Entré nerviosillo, me cayó la primera y entró. Muy feliz. Era la primera vez con el mejor club del mundo y estaba muy nervioso. Pero hablé con Hansi, con mis compañeros y me calmaron», aseguró Pedro Fernández a la conclusión del partido a los medios oficiales del conjunto azulgrana.

El joven futbolista es una de las grandes noticias de este verano para el Barcelona. Flick le echó el ojo en el tramo final de la pasada temporada cuando participó en varias sesiones de entrenamiento con el primer equipo y se especuló con la posibilidad de que incluso fuese convocado para el último partido de Liga. Pero en cuanto empezó la pretemporada su cara ha sido habitual en los entrenamientos de Flick y cuando dio la lista de convocados para Asia el técnico no dudó en incluirle. Y a las primeras de cambio ha dejado su sello con el primer gol y con detalles de ese talento que tanto ha impresionado en Barcelona.

El técnico alemán, al que las cámaras captaron con una sonrisa cuando Dro marcó el gol, comentó en su comparecencia en rueda de prensa que tienen «muchos jugadores de la cantera». «Estamos muy contentos con ellos, como es el caso de Jofre o Dro. Tenemos que cuidarlos y ayudarlos a mejorar. Ese es nuestro trabajo y lo que haremos», añadió.

«Hansi me dijo al entrar que disfrutase, que hiciera lo que sabía con balón y que sin balón apretase. Me han felicitado todos, contentos por mí. No me lo creía cuando he marcado el gol, no sabía ni cómo celebrar», comentó entre risas, que tiró de manual para decir que «intento disfrutar, hacer lo que sé y ya está. Dejarme todo en el campo. Soy un futbolista técnico, que me gusta regatear y ser feliz en el campo. Paciencia sobre todo, ir muy poco a poco, acaba de empezar», explicó Dro a la conclusión del partido.

Dos tantos de dos debutantes, del sueco Roony Bardghji y del gallego Pedro Fernández Sarmiento ‘Dro’, le dieron la victoria al Barcelona en su estreno de pretemporada en Kobe ante el Vissel, donde ganó por 1-3.

Fue un partido con muchos jugadores en acción y en el que Hansi Flick contó con dos onces diferentes, además de diversos cambios. Se produjeron los estrenos, además, del meta Joan García y del delantero inglés Marcus Rashford, que jugó media hora.

Pero los protagonistas fueron dos chavales. El sueco Roony Bardghji, un zurdo de 19 años procedente del Copenhague y que juega a pierna cambiada; y el gallego Pedro Fernández ‘Dro’, de 17, que aprovechó los pocos minutos que le regaló el técnico alemán.