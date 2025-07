El «Yes Too» y el «Seika» se la juegan

Condiciones ideales para la navegación se encontraron los veleros que compiten en la 50 edición del Trofeo Conde de Gondomar – Gran Premio Zelnova Zeltia. En el campo de regatas situado en el fondeadero de las Cíes se volvió a disfrutar de un espectáculo único. Entre lo más destacado del día, el emocionante pulso que mantuvieron los dos cisnes de la competición: el Swan 42 Magical del Real Club Náutico de Vigo y el Swan 45 Yess Too del Monte Real Club de Yates. Aunque inscritos en trofeos diferentes, protagonizaron un interesante mano a mano, liderando los pasos por boya y ofreciendo dos regatas vibrantes.

En general, las tripulaciones que apuntaban alto en la jornada inaugural, como las de los Swan, la del Alboroto de Juan Carlos Ameneiro o el Saplicco II reafirmaron posiciones, dejando todo abierto pero bien encaminado para la jornada decisiva de este domingo.

Carrumeiro Chico

El sábado concluyó el Trofeo Carrumeiro Chico. El Yess Too del portugués Rui Ramada, con grímpola del Monte Real Club de Yates, fue el gran vencedor de la prueba reina del Trofeo Conde de Gondomar. La embarcación lusa completó las algo más de 92 millas de recorrido en 12 horas y 27 minutos, siendo la más rápida en cruzar la línea de llegada y firmando también el mejor tiempo compensado de toda la flota.

Venció en la clase ORC, en la que competía, dejando la segunda y tercera plaza para el Seika de Antón Paisov, del RCN Vigo; y el Sara 3.0 de Rafael Blanco, del Monte Real.

En la clase ORC Extra, el ganador fue el Maija de José Luis Pérez (MRCYB), y la plata y el bronce fueron, respectivamente, para el Ronáutica Marinas de Anna Carneiro, del CN San Telmo; y el portugués Racer, de Januario Cruz (Club We Do Sailing).

La regata, que salió el viernes a las 11:00 desde la zona de Carallones, entre cabo Silleiro y las islas Cíes; acabó el sábado a las 05:36 de la madrugada, hora en la que el último barco cruzó la línea de llegada colocada al sur de Cíes.

Tras la regata del Carrumeiro Chico del viernes, el Trofeo Conde de Gondomar sumó este sábado dos nuevas pruebas a los marcadores de la competición. En los dos bastones disputados, las victorias fueron para el Yess Too y el Seika, que se alternaron los triunfos con parciales de 1-2 y 2-1 en la clase ORC; y para el Ronáuticas Marinas, que hizo pleno en ORC Extra. Así las cosas, en la clase ORC, con 5 puntos, el Yess Too de Rui Ramada (MRCYB) lidera la tabla con el Seika de Anton Paisov (RCN Vigo) pisándole los talones con 7 puntos; y el Sara 3.0 de Rafael Blanco (MRCYB) va en tercera posición algo más alejado, con 12 puntos.

En la clase ORC Extra, el Ronautica Marinas de Anna Carneiro (CN San Telmo), con 6 puntos, manda en la general; seguido de cerca con 10 puntos por el Racer de Januario Cruz (C. We Do Sailing). Cierra el podio provisional en el tercer puesto el Maximus de Jorge Leite (CN Povoense).

Trofeo Erizana

En las tres clases que pelean por la victoria del Trofeo Erizana sigue habiendo tres tripulaciones claramente destacadas sobre el resto, la del Magical, la del Saplicco II y la del Alboroto.

En la primera prueba del día, que salió puntual a las 16:30 según el programa previsto, los triunfos fueron para el Magical de Julio Rodríguez (RCN Vigo) en ORC 1-3, el Saplico II de Joao Serodio (YC Porto) en ORC 4-5; y el Alboroto de Juan Carlos Ameneiro (MRCYB) en J80.

En el segundo bastón, sin novedades en J80 con otra victoria para el Alboroto, y sin cambios tampoco en ORC 4-5, donde los portugueses volvieron a sellar otro nuevo triunfo. Sí hubo sorpresas en ORC 1-3, donde la victoria fue para La Gitana de José Angel Quintero (MRCYB)

Con estos resultados, en la clase ORC 1-3, el Magical se mantiene al frente de la clasificación empatado a 6 puntos con La Gitana de José Angel Quintero (MRCYB), que va segundo. El Fend la Bise de Jean Claude Sarrade (MRCYB), con 10 puntos llegará tercero a la final.

En la clase ORC 4-5, a falta de una jornada, el oro provisional es para el Saplico II de Joao Serodio (YC Porto) con 3 puntos. El Esquío de Alejandro Castro (LM Bouzas) y el Erizana de Alejandro Castro (MRCYB) ocupan los otros dos puestos provisionales del podio con 6 y 11 puntos respectivamente.

Y en la clase J80, el Alboroto allanó su camino de cara a la victoria final al firmar dos nuevos éxitos que le permitieron separarse de sus rivales.