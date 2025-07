«Estoy muy agradecida por haber vivido esta experiencia»

Paula Salinas vive un sueño del que no se quiere bajar. Con la medalla colgada del cuello, era el epicentro de las miradas en la Puerta del Sol de Vigo. Un grupo de niños, de un campus de verano, gritaban su nombre al reconocerla y alucinaban con la medalla, que no paraban de tocarla. No eran los únicos en reconocerla, ya que como las grandes estrellas, cayó alguna que otra foto. Siempre con la sonrisa en el rostro.

Entre la llamada a la selección, y el salto al primer equipo del Celta Femxa Zorka, menudo mes de julio ¿no?

La verdad es que fue un verano muy inesperado. Sobre todo a la hora de la selección sub 19, que me llamaron por la lesión de una jugadora. La verdad que estoy súper agradecida porque fue una oportunidad inolvidable para mí. Una experiencia súper guay. Ahora, con Liga Femenina Challenge, creo que es una oportunidad también muy buena. Que pueda estar en esa plantilla y que confíen en mí me llena de orgullo.

La medalla del Mundial tiene mucho mérito, sobre todo teniendo en cuenta que tocó el lado más duro del cuadro.

Sí, nos tocó una parte del cuadro bastante dura. Pero bueno, creo que lo supimos sacar bastante bien. Sobre todo contra Canadá, que como se pudo ver fue un partido muy duro. Aun yendo quince puntos abajo, pudimos remontarlo para conseguir la medalla.

¿Qué os pasó por la cabeza cuando las canadienses tenían encarrilado el partido?

Yo estaba en el banquillo en ese momento y la verdad es que estaba sufriendo mucho. Pero también tengo que decirte que la confianza en mis compañeras era máxima. Cada una aportó su granito de arena y nos ayudamos entre todas para poder remontar esa desventaja y llevarnos la medalla de bronce.

Un parcial que, por cierto, dejó muy tocado al equipo canadiense.

Sí, sí, sí. La verdad que ahí hicimos un parcial bastante bueno. También, en el tercer cuarto, tras el descanso, entramos al partido muy duras en la faceta defensiva y a partir de ahí pues seguimos remando hasta el final para llevarnos el partido.

En la recta final del partido ante las canadienses se vivió una situación muy parecida a la del primer equipo en la final del Eurobasket. ¿Se le pasó por la cabeza?

Tengo que reconocer que personalmente lo pensé. El partido estaba realmente loco y podía pasar de todo. Menos mal que cuando sonó la bocina final no había pasado nada y estábamos por delante en el marcador y habíamos ganado la medalla.

Ese momento del bocinazo final y verse el tercer mejor equipo del mundo es algo que no se puede describir, que hay que vivirlo, ¿no?

La verdad que fue impresionante. Hay que vivirlo. A mí se me puso la piel de gallina, y vivir eso con todas mis compañeras fue increíble. Yo entré a mitad de la concentración y acogieron muy bien. La verdad es que muy contenta tanto con el staff como con las compañeras.

Segunda medalla con España en su haber. ¡No está mal!

La verdad es que sí. Además hay que tener en cuenta que soy un año menor que ellas, y conseguir esta medalla es increíble. No me lo esperaba para nada.

Ahora toca volver a la realidad de casa y pensar en ese debut con el primer equipo.

Sí. La verdad es que ahora ya es como una carrera profesional por decirlo así. Tengo que centrarme más en mí profesionalmente. Creo que va a muy ser guay este año, también va a ser muy duro, pero bueno, a ver si conseguimos ese ascenso que todos buscamos. Nos espera un año de mucho trabajo para conseguir el ascenso.

¿Cómo se ve en el equipo?

Va a ser una temporada en la que voy a tener un papel más defensivo. Ese va a ser mi rol, y no te puedo decir más que estoy encantada. Aunque cuando tenga una oportunidad voy a entrar a canasta. Tengo claro mi rol.

Un Celta Femxa Zorka muy joven.

Efectivamente es bastante joven, pero bueno, creo que es lo que quiere más o menos Carlos Colinas para intentar conseguir ese ascenso. Lo veo bien. Este año somos tres canteranas, Uxi, Naiara y yo. Y sigue obviamente Sara Vidal, que juega un papel fundamental en este equipo. Es una jugadora clave en este equipo.

¿Ha pensando en el salto a Estados Unidos?

No. La verdad es que aquí estoy muy bien, muy cómoda y súper feliz.