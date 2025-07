Chapela firma otro domingo perfecto

Con su ritmo implacable de locomotora los atletas de la trainera del Club Chapela-Wofco, conquistaron ayer un triunfo magnífico en la XI Bandera Illa de Samertolaméu-Concello de Moaña. Una nueva etapa sumada en su camino que parece imparable hacia la victoria final de la Liga 2025. Lo mismo que en la Liga Femenina con su victoria en O Grove. Nada se escapa a los remeros de Arealonga que acaparan «dobletes» durante el fin de semana sin que nadie sea capaz de frenarles. Entre las dos máximas categorías Chapela ha ganado diez de las once banderas disputadas.

La trainera de Samertolaméu, en una de las viradas. | Gonzalo Núñez

La trainera de Chapela-Wofco a tambor batiente fueron sumando segundos en una regata pausada pero diligente y dominadora con proa abierta hacia un triunfo cantado que les sigue acercando regata a regata hacia el ansiado triunfo final. Cierto que no pudieron descuidarse y no dejar ni una palada suave ya que la proa de Tirán-Pereira acechaba. Fue una prueba dominada y bien estudiada, porque la excelente y sorprendente tripulación de Tirán-Pereira le peleó la victoria hasta el tramo final. Un segundo de ventaja en la primera ciaboga de Chapela sobre Tirán que se fajó con coraje y sapiencia, mientras Samertolaméu-Oversea segundo habitual, iba perdiendo segundos. En la segunda ciaboga Chapela-Wofco comía cuatro segundos a Tirán-Pereira y en la tercera los de O Con mantenían los cuatro segundos, pero la recta final en un sensacional arreón, Chapela-Wofco no dio opción con su solidez habitual y relegó a Tirán-Pereira al segundo lugar, con Samertolaméu-Oversea tercero. La línea de sentencia así lo dictó. Victoria de los de Arealonga con 7 segundos por delante de Tirán-Pereira y un crono que les llevó a la victoria absoluta y una nueva bandera que se llevan a colgar a sus vitrinas. Tirán-Pereira fue un magnífico segundo y Samertolaméu-Oversea, tercero.

Ahora Chapela-Wofco domina la clasificación general con 7 puntos de diferencia sobre Samertolaméu-Oversea, segundo y 8 por delante de Tirán-Pereira. El calendario sigue y salvo catástrofe poco probable, aunque todo puede suceder, Chapela-Wofco camina con paso firme hacia la victoria final de la Liga LGT-Xunta de Galicia 2025.

Por otro lado hay que destacar la magnífica actuación de Bueu-Simei, cuarto en la general con una victoria admirable en la segunda de las tres series y un crono que le llevó a la cuarta posición de la general, en la que Urme fue un magnífico segundo y Narón y Mecos disputaron un sprint admirable que se llevó Narón por centésimas y Mecos consiguió una grata séptima plaza general por delante de un Castropol muy desdibujado, Mugardos, Cabo de Cruz y Cesantes-Rodavigo.

Liga Femenina

Las chicas de Chapela-Wofco también se impusieron con rotundidad en la I Bandera Femenina Concello de O Grove, que ayer se disputó en la pista de Pedras-Negras con la organización del Club Amegrove, también con las atletas de Tirán-Pereira como admirables contendientes que le discutieron su implacable tren de rendimiento y navegaron cerca, hasta el último largo en que las de Arealonga se impusieron con claridad y sus paladas las llevaron hacia una victoria sabia y definitiva. Catorce segundos de ventaja en la línea de llegada por delante de los de O Con y 21 por delante de Amegrove que fue un admirable tercero.

Luego Cabo de Cruz y Salgado-Perillo cuarto y quinto, mientras los demás sufrieron más de un minuto de diferencia con las atletas “beretes” campeonas.