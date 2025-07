Un bronce Mundial con sabor gallego

La céltica Paula Salinasya tiene su segunda medalla con la selección española. En 2023 lograba la plata en el Europeo U’16, y ayer lograba el bronce en el Mundial U’19 celebrado en Brno, República Checa. Un gran éxito para la mosense que no fue la única gallega en la foto de la felicidad ya que también formaron parte del equipo la arousana Irene Moya y a la ourensana Inés Sotelo.

El equipo español llegó a la final de consolación tras haber perdido en semifinales con Estados Unidos que, a la postre, sería la campeona. No cabe duda de que era un partido complicado por un doble motivo. El primero por recuperarse mentalmente tras la derrota frente a las americanas; y segundo porque enfrente tenía a Canadá, una de las potencia mundiales.

No fue un partido fácil para el equipo entrenado por Rubén Burgos. España no estaba cómoda sobre el parquet en los primeros diez minutos de juego. Defensivamente el equipo cumplía, cerrando el rebote y no dejando que las canadienses tuvieran cómodas posiciones de tiro. Los problemas venían en ataque, en donde los tiros no eran cómodos, aprovechando Canadá la situación para llevarse cinco puntos de ventaja al final del cuarto, 10-15.

Paula Salinas celebra la victoria con su madre. / FIBA

Las cosas no comenzaron bien en el tercer cuarto. Tras los tres primeros minutos de cuarto, las canadienses mandaban en el marcador por once puntos de ventaja, 21-31, lo que llevó al técnico español a solicitar un tiempo muerto. Un minuto en el que el entrenador logró cambiarle le chip a sus jugadoras. Durante el tiempo muerto, el técnico solamente sabía decirle a sus jugadoras «hagamos lo que sabemos», y vaya si lo hicieron.

En los siete minutos finales del partido, España hizo un parcial de 12-0, consiguiendo lo que parecía imposible, llegar al descanso del partido con un punto de ventaja en el marcador.

A partir de ese momento comenzó un partido nuevo. Tras el paso por los vestuarios, la igualdad fue la tónica del partido. La presión hacía que los dos equipos cometieran demasiados errores ante la canasta rival, por lo que las alternativas en el marcador fueron constantes.

Ventaja

Los últimos diez minutos se iniciaron con una mínima ventaja de España en el marcador, 54-52, con lo que todo estaba por decidir en el partido. La igualdad se mantuvo al inicio del último cuarto, pero a cuatro minutos para llegar a la conclusión del encuentro, las canadienses se fueron con seis puntos de ventaja a cuatro para la conclusión, 60-66. Okafur salvó la papeleta con un triple que metía a España de nuevo en el partido. Los nervios se hicieron dueño del partido, y los dos equipos fallaban demasiado en el área rival. Esta vez las españolas estuvieron más serenas en el minuto final, llevándose la victoria por 70-68.

Paula Salinas, la jugadora del Celta Femxa Zorka, jugó once minutos. Tiempo en el que jugó más para el equipo que para ella misma, con un intenso trabajo en la faceta defensiva.

No fue la única gallega en la final. La arousana Irene Noya, que juega en la Illinois Fighting Illini de los EEUU, jugó tres minutos. Por su parte, la ourensana Inés Sotelo, de la Universidad Michigan St Spartans, también americana, jugó veintitrés minutos, anotando ocho puntos.