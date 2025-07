El Celta vuelve a perder, pero mejora

El Celta encajó su segunda derrota de la pretemporada, pero ofreció una imagen notablemente mejorada con respecto al primer duelo contra el Famalicao frente a un rival, el Sporting de Braga, mucho más potente y rodado que se presentaba ante su gente a escasamente una semana de disputar la ronda previa de la Europa League.

Las bajas en ataque, donde faltan efectivos y golpean las lesiones, condicionaron de nuevo del juego de los de Giráldez, que dominaron sin filo la pelota en el primer tiempo y fueron mejores que los de Carlos Vicens en el segundo con una legión de chavales. Decidió la pegada del Braga, que encontró el gol en el primer tiro contra la portería de Radu, incrementó su renta con un penalti muy controvertido y sentenció en los minutos finales, cuando el Celta ya había recortado distancias, en su única llegada con peligro del segundo tiempo. El triunfo se le sigue resistiendo al Celta, pero el equipo progresa en su preparación con un ataque de circunstancias, mientras Giráldez reparte oportunidades.

Partido nuevo, once nuevo. Nada raro en Giráldez y menos en pretemporada, que es tiempo de pruebas. Arrancó el porriñés con una formación condicionada por la escasez de atacantes, agravada con las recientes lesiones de Aspas y Cervi. Las novedades más llamativas fueron la presencia de Manu Fernández, que debutaba, como central derecho junto a Starfelt y Marcos Alonso, y la de Hugo González como extremo derecho en un improvisado tridente ofensivo con Hugo Álvarez arrimado al costado izquierdo y Pablo Durán como delantero centro. Iliax y Damián ocuparon las sala de máquinas y Mingueza y Ristic los carriles.

Al igual que hace unos días frente al Famalicao, no entró mal en el encuentro el Celta. Reclamó la pelota y la movió con relativa comodidad, encontrando siempre un hombre libre para progresar desde atrás, pero le faltó claridad y precisión en el último tercio del campo como para inquietar a un rival que nunca llegó a encontrarse incómodo y aprovechó su primera llegada a la portería de Radu para anotar en una jugada que no parecía llevar mucho peligro: Fran Navarro tocó de cabeza un pase en prolongación entre los centrales y el balón le cayo en el área a Gorby, que controló con todo el tiempo del mundo y descerrajó un potente disparo que despistó a Radu tras pegar en Starfelt.

No podía ser más efectivo el equipo de Carlos Vicens. Gol al primera tiro. Y enseguida pudieron ser dos porque tres minutos después Radu sacaba con una mano portentosa un trallazo envenenado de Ricardo Horta. Con muy poquito fútbol, el Braga casi había hecho dos goles y no mucho después, rebasada la media hora de juego, el conjunto luso se encontró el segundo de la noche con un polémico penalti de Starfelt que solo existió en la imaginación del árbitro. Zalazar transformó la pena, dejando definitivamente en precario al Celta, que apenas amagó con un primer tiro a puerta de Hugo González al filo del descanso.

Tras la reanudación ambos equipos cambiaron sus piezas. Giráldez mantuvo la línea de tres centrales, esta vez con Javi Rodríguez, Yoel Lago y Carlos. Carreira y Jones ocuparon los carriles en los carriles, con la novedad de un triple pivote (Beltrán ,Sotelo y Miguel Román) precediendo a Jutglà y Williot, que actuaron como hombres más adelantados.

Con estos mimbres , mostró el Celta una versión mucho más vertical y afilada desde el mismo momento en que el balón echó a rodar. Jones ganó el área rival con una galopada imponente, pero su centro, muy peligroso no encontró rematador. Fue el preludio del gol celeste, primero de la pretemporada, obra del joven extremo noruego, que remató sobre la marcha cruzando la pelota lejos del alcance del portero un magnífico pase de Hugo Sotelo.

El borrón del segundo tiempo fue la lesión de Beltrán, en apariencia no demasiado importante, pero que obligó al vallecano a retirarse del campo. Lo suplió Tincho, otro debutante, que tuvo en sus botas el empate. No lo encontró el Celta y el Braga sentenció, ya casi al final, con un obús de Diego que sorprendió por completo a Iván Villar. No alcanzó para el triunfo, pero el equipo sigue progresando. Falta mucho por andar pero las sensaciones colectivas mejoran y despuntan nuevas individualidades. Anoche Jones y Sotelo.